کنسولگری قزاقستان در ساری ایجاد می شود

به گزارش خبرنگار مهر، احمد اصغری ظهر سه شنبه در جلسه کمیته تبلیغات ستاد مبارزه با قاچاق کالا و ارز مازندران در اتاق بازرگانی استان در ساری افزود: به زودی نخستین نمایندگی سفارتخانه های خارجی در مازندران آغاز به کار خواهد کرد.

عضو هیئت مدیره اتاق اکو ایران با اشاره به فعالیت گسترده دفتر نمایندگی اتاق اکو در مازندران خاطر نشان کرد: ارائه اطلاعات تجاری کشورهای عضو، دعوت به شرکت در هیئتها و اجلاس های مشترک، معرفی جهت اخذ روادید به کشورهای عضو از اهداف ایجاد نمایندگی اکو در ساری بوده است.

وی با بیان اینکه سیستم یکپارچه داخلی اتاق بازرگانی مازندران با هدف تسریع در امورات اداری و کاهش زمان توقف ارباب رجوع راه اندازی شده است همچنین از تشکیل و فعال سازی ستاد ویژه پیگیری اجرایی شدن اصل 44 قانون اساسی در اتاق بازرگانی مازندران خبر داد.

به گفته اصغری استاندار مازندران، 50 میلیارد ریال به صادرکنندگان استان کمک کرده و دفتر اتاق بازرگانی در غرب مازندران تاسیس شده است.

وی با اشاره به فعالیت پویا و مستمر کمیسیون های تخصصی اتاق اظهار داشت: در 11 ماهه سال جاری صادرات استان در مقایسه با مدت مشابه سال قبل تنها از طریق گمرکات استان 13 درصد رشد ارزشی و 16 درصد رشد وزنی داشته است.

وی بیان داشت: صادرکنندگان استان در مدت فوق توانسته 75 میلیون دلار صادرات داشته باشند که پیش بینی می شود این میزان صادرات تا پایان سال از مرز 90 میلیون دلار فراتر رود.

نائب رئیس اتاق بازرگانی، صنایع و معادن مازندران با اظهار تاسف از اینکه صادرکنندگان استان 98 درصد بازار ترکمنستان را از دست داده اند بیان داشت: متاسفانه کالاهای تولیدکنندگان مازنی در آن نمایشگاه ها بونجول و فرسوده بوده است.

وی با تاکید بر همگام سازی کالاهای تولیدی مازندران با استانداردهای بین المللی اظهار داشت: صادرکنندگان استان فرصت بازاریابی در نمایشگاه اربیل عراق را از دست ندهند.