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۱۴ اسفند ۱۳۸۷، ۱۱:۳۳

اختصاصی مهر/

تحلیل نسخه‌های نفیس آلمانی کتابخانه ملی منتشر می‌شود

تحلیل نسخه‌های نفیس آلمانی کتابخانه ملی منتشر می‌شود

شهلا بابازاده کتاب "تحلیل نسخه‌های نفیس آلمانی موجود در کتابخانه ملی" را منتشر می‌کند.

این نویسنده در گفتگو با خبرنگار مهر گفت: نگارش این کتاب را 6 سال قبل به پایان بردم و برای انتشار آنرا به ناشری سپردم، اما متاسفانه و به دلایلی که متوجه نشدم ناشر در طول این سالها آنرا منتشر نکرد و به تازگی آنرا را برای نمونه خوانی تحویل من داده است. 

وی افزود: هم اکنون در حال بازخوانی این کتاب با موضوع تحلیل نسخه‌های آلمانی موجود در کتابخانه ملی هستم و به احتمال زیاد آنرا توسط ناشر دیگری منتشر خواهم کرد.

بابازاده همچنین از کار بر روی مقالات کتابخانه ملی خبر داد و گفت: همچنین در حال تکمیل ‌یک سری از مقاله‌های کتابخانه ملی هستم. هدف از چاپ این مقالات شناخت کتابخانه ملی و وضعیت آن است و نویسندگان و پژوهشگران در این مقالات به دنبال نشان دادن پویایی کتابخانه ملی هستند.

این پژوهشگر اظهار داشت: در حال حاضر در حال نوشتن مقاله‌ای برای حقوق نابینایان هستم و همزمان بر روی 6 مقاله دیگر هم کار می‌کنم.

کد مطلب 842801

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