این نویسنده در گفتگو با خبرنگار مهر گفت: نگارش این کتاب را 6 سال قبل به پایان بردم و برای انتشار آنرا به ناشری سپردم، اما متاسفانه و به دلایلی که متوجه نشدم ناشر در طول این سالها آنرا منتشر نکرد و به تازگی آنرا را برای نمونه خوانی تحویل من داده است.

وی افزود: هم اکنون در حال بازخوانی این کتاب با موضوع تحلیل نسخه‌های آلمانی موجود در کتابخانه ملی هستم و به احتمال زیاد آنرا توسط ناشر دیگری منتشر خواهم کرد.

بابازاده همچنین از کار بر روی مقالات کتابخانه ملی خبر داد و گفت: همچنین در حال تکمیل ‌یک سری از مقاله‌های کتابخانه ملی هستم. هدف از چاپ این مقالات شناخت کتابخانه ملی و وضعیت آن است و نویسندگان و پژوهشگران در این مقالات به دنبال نشان دادن پویایی کتابخانه ملی هستند.

این پژوهشگر اظهار داشت: در حال حاضر در حال نوشتن مقاله‌ای برای حقوق نابینایان هستم و همزمان بر روی 6 مقاله دیگر هم کار می‌کنم.