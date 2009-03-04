این نویسنده در گفتگو با خبرنگار مهر گفت: رمان "دشتبان" که مخاطبان آن گروه سنی کودک و نوجوان هستند و مانند دیگر آثارم با پسزمینه جنگ تحمیلی نوشته شده است.

دهقان در رابطه با موضوع این کتاب گفت: این رمان تلاش یک خانواده برای پیروزی بر طبیعت و جنگ و همبستگی یک گروه از مردم را برای نجات یافتن از جنگ به تصویر می‌کشد.

وی با بیان اینکه بیش از یکسال درگیر نوشتن این رمان بوده است گفت: داستان در مناطق میانی مرز ایران و عراق می‌گذرد و روایت یک خانواده است و مانند دیگر داستان‌هایم ناصر قهرمان داستان است که روایتگر ماجرای خانواده و شهر خودش است.

وی افزود: بعد از "سفر به گرای 270 درجه" مدتی بود چیزی ننوشته بودم؛ چرا که دچار نوعی وسواس شده بودم و می‌خواستم اثری متفاوت با آنچه نوشته بودم، بنویسم.

رمان "دشتبان" که 244 صفحه خواهد داشت مجوز انتشار گرفته است و تا پایان امسال توسط نشر نیستان منتشر می‌شود.