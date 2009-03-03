دو هزار نفر از گیلان به مناطق عملیاتی دفاع مقدس اعزام شدند

به گزارش خبرنگار مهر در رشت، فرمانده سپاه قدس گیلان عصر سه شنبه در جمع فرماندهان و مسئولان استان اظهارداشت: اخلاق اسلامی حاکم بر فضای جبهه های نبرد حق علیه باطل موجب پیروزی سربازان اسلام و انقلاب شده است.

وی متذکر شد: مردمان گیلان از نخستین گروههای حاضر در جبهه های بودند و در بسیاری از حماسه های دفاع مقدس نقش آفرینی کرده اند.

محمدی بیان داشت: در معرفی نقش استان گیلان در دوران دفاع مقدس تلاشهای بیشتری باید انجام شود زیرا حفظ ارزشهای دفاع مقدس امری مهم محسوب می شود.

فرمانده سپاه قدس گیلان با اشاره به اینکه دیداراز مناطق عملیاتی درتوسعه فرهنگ ایثار ومقاومت رزمندگان موثر است، افزود: امسال سپاه این استان با توجه اثربخش بودن اعزام کاروانهای راهیان نور تمام توان خود را برای هرچه بهتر برگزار شدن برنامه اعزام این کاروانها به کار خواهد بست.

محمدی ادامه داد: اعزام کاروانهای راهیان نور هر ساله از اسفند ماه آغاز می‌شود و در ایام عید نوروز ادامه دارد و هدف از این اقدام نیز آشنایی نسل سوم انقلاب با اهداف و آرمانهای شهدا، فرهنگ دفاع مقدس و تجدید پیمان با شهدای گرانقدر دوران هشت سال حماسه و خون است.