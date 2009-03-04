رئیس جمهور دقایقی پیش وارد ارومیه شد

به گزارش خبرنگار اعزامی مهر به آذربایجان غربی، دکتر محمود احمدی نژاد در پنجاه و سومین سفر استانی هیئت دولت بعد از ظهر امروز وارد ارومیه شد.

وی در بدو ورود به فرودگاه ارومیه مورد استقبال رحیم قربانی استاندار و حجت الاسلام غلامرضا حسنی امام جمعه و مقامات محلی این استان قرار گرفت.

رئیس جمهور دراین سفر قرار است ضمن سخنرانی درجمع مردم ارومیه ازچند پروژه عمرانی مصوب دور اول سفرهای استانی هیئت دولت بازدید کند.

احمدی نژاد همچنین در روز اول سفر با خانواده شهدا وایثارگران دیدار می کند ودرجلسات کارگروه های تخصصی که با حضور وزیران مربوطه و مسئولان استان برگزار می شود، شرکت نماید.وی در دومین روز از سفر خود به استان آذربایجان غربی، در جمع علما و روحانیون این استان سخنرانی و با مردم نیز به صورت چهره به چهره دیدار و گفتگو خواهد کرد.

شرکت در جلسه استانی هیئت دولت و حضور در جمع خبرنگاران جهت تشریح مصوبات این جلسه ، از دیگر برنامه های رئیس جمهور در این سفر به شمار می رود.

بنا براین گزارش، نخستین سفراستانی رئیس جمهور واعضای هیئت دولت به ارومیه شهریور سال 85 صورت گرفت و جمعا 211 مصوبه و توافقنامه، شامل 171 مصوبه و40 توافقنامه دستاورد این سفر بود که 104 مورد آن به شهرستان ارومیه مرکز استان آذربایجان غربی مربوط می شود.

براساس اعلام معاونت عمرانی این استان تا کنون 5/88 درصد از مصوبات دور اول سفر استانی هیئت دولت به استان آذربایجان غربی اجرایی شده است.