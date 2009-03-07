همزمان مشغول نوشتن سه کار کودک هستم

این نویسنده در گفتگو با خبرنگار مهر گفت: در حال حاضر در حال نوشتن 3 اثر کودک و نوجوان به طور همزمان هستم که امیدوارم سال آینده منتشر شوند.

وی افزود: "روزی از روزهای خدا" یک کار داستانی کوتاه برای کودکان است که موضوع آن مربوط به صلح و دوستی است.

ایبد همچنین از نوشتن یک کار فانتزی بلند خبر داد و گفت: "ژه ژه" ماجرای یک اژدهاست که از گذشته وارد فضای امروز جهان می‌شود و با مسائل مختلفی روبه‌رو می‌شود.

وی خاطرنشان کرد: یک کار دیگر را نیز همزمان با این آثار می‌نویسم که بستر آن با محوریت دفاع مقدس شکل می‌گیرد.

طاهره ایبد در پاییز ۱۳۴۲ در شیراز متولد شد وی در طول فعالیت خود در عرصه داستان‌نویسی، حدود ۵۱ اثر به چاپ رسانده و در زمینه‌های بازنویسی،‌ ویراستاری و ترجمه برای کودکان نیز فعالیت داشته است.

از میان داستان‌های چاپ شده این نویسنده می‌توان به صالح، شیشه‌های شکسته،‌ خروس جنگی، باغچه توی گلدان،‌ آخرین نامه، رابین‌هود کوچک،هوای گل سرخ‌ و الم شنگه اشاره کرد.