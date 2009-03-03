برگزاری مرحله کشوری مسابقات هنرستانهای فنی و حرفه ای و کشاورزی در همدان

به گزارش خبرنگار مهر در مشهد، علی چنارانی دبیر اجرایی این مسابقات ظهر امروز در حاشیه اختتامیه هشتمین دوره مسابقات علمی هنرجویان هنرستان های فنی و حرفه ای و کشاورزی خراسان رضوی افزود: ارتقاء سطح علمی و عملی هنرجویان با توجه به سر فصل های تدریسی شده از اهداف برگزاری این مسابقه بود.

چنارانی اظهار داشت: در این دوره از مسابقات حدود 490 نفر هنرجو فنی و حرفه ای شرکت کردند که از این مجموع 173 نفر به مرحله انتخاب برگزیدگان راه یافتند که از بین این افراد حدود 90 نفر برگزیده شدند.

وی افزود: هنرجویان شرکت کننده در این مسابقه از تمامی مناطق مختلف انسان خراسان رضوی بودند که در 28 رشته با یکدیگر به رقابت پرداختند.

وی از برگزاری مرحله کشوری این مسابقات در استان همدان خبر داد و افزود: همزمان با برگزاری این مسابقات در استان خراسان رضوی، استانهای یزد، فارس، کرمان، اصفهان نیز این مسابقات را برگزار کردند و برگزیدگان به مرحله کشوری راه پیدا خواهند کرد.

چنارانی خاطر نشان کرد: در استان خراسان رضوی حدود 137 هنرستان فنی و حرفه ای موجود است که در این هنرستان ها حدود 23 هزار هنرجو مشغول به تحصیل هستند.