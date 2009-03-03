"بیدادگاه" و "مسخ کاری" به جشنواره عدالت و امید راه یافت

به گزارش خبرنگار مهر در کرج، تئاتر مسخ به نویسندگی و کارگردانی امین آبان نمایش بیدادگاه به نویسندگی کورش خزاعی اصل و محمدعسگری و به کارگردانی کوروش خزاعی اصل از کلانشهر کرج به اولین جشنواره سراسری عدالت و امید راه یافت.

مسخ کاری موجودی ماورائی که به دنبال دانستن عدالت خداوندی در آفرینش انسان است می پردازند و به درون مایه انسانی یعنی همان نقد و فلسفه وجودی انسان را آشکار می کند.

در تئاتر مسخ کاری هلن بهرامی به عنوان دستیار کارگردان، شقایق جعفرپور به عنوان طراح لباس، نور و صحنه و امین آبان به عنوان بازیگر به ایفای نقش خواهند پرداخت.

نمایش بیدادگاه نیز به حادثه جان گرفتن مجسمه های یک گالری مجسمه سازی بر می گردد که اسرار جدید از ماجرای شهادت حضرت امیرالمومنین علی (ع) را فاش می کند.

محمد عسگری، علیرضا ناصربخت، سید رهام عسگرپور، سارا عباسپور، پژمان بازرگان و حمید رضا افسری از بازیگران نمایش بیدادگاه هستند.