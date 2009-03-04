"کریستال" برای انجام کارهای فنی به ایتالیا رفت

به گزارش خبرنگار مهر، به تازگی الیاس شیرزاد کار ساخت موسیقی را به پایان رسانده و صداگذاری را سهراب میرسپاسی انجام داده است. "کریستال" به زودی آماده نمایش خواهد شد و تهیه‌کننده فیلم قصد دارد در صورت فراهم شدم شرایط آن را تابستان سال آینده اکران عمومی کند.

"کریستال" با نام قبلی "آن سوی پرچین" داستان زندگی سه زندانی را روایت می‌کنند که هر کدام به دلایلی گرفتار شده‌اند. آن سه به مرخصی می‌روند تا درگیر مشکلات شخصی خود شوند. این فیلم جدیدترین ساخته محسنی‌نسب بعد از "یاس‌های وحشی" است که هفت سال قبل اکران عمومی شد.

دانیال عبادی، شهره قمر، مهدی سلوکی، بابک انصاری، پروانه صلابت، فریناز همداچی، محمدرضا حبیبیان و مهدی ماهانی در "کریستال" بازی کرده‌اند و عوامل تولید آن عبارتند از فیلمبردار: رضا شیخی، طراح گریم: بابک شعاعی، طراح صحنه و لباس: سعید قلیزاده، صدابردار: حمید دژاکام، برنامه‌ریز: رضا سخایی، مدیر تولید: فواد بوربور و تهیه‌کننده: امید امیدی.