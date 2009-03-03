اجرای طرح تمام شماری بنگاههای زودبازده در کشور

به گزارش خبرگزاری مهر حمید حاجی عبدالوهاب گفت: طرح تمام شماری بنگاههای زودبازده با هدف حمایت از پایداری سرمایه گذاری های انجام شده در کشور اجرا می شود.

معاون توسعه اشتغال و کارآفرینی وزارت کار و امور اجتماعی اظهار داشت: این طرح هم اکنون در استانهای هرمزگان، گلستان، مرکزی و سمنان در حال اجرا است و به زودی در سراسر کشور اجرایی می شود.

وی تصریح کرد: بر اساس طرح تمام شماری، صاحبان بنگاههای زودبازده موظف به وارد کردن اطلاعات به سامانه الکترونیکی هستند.

عبدالوهاب خاطر نشان کرد: در اجرای طرح یادشده علاوه بر دریافت اطلاعات از طریق سامانه مذکور، آمارگیران نیز به طرح هایی که بالای یکصد میلیون ریال تسهیلات دریافت کرده اند، مراجعه و اطلاعات مورد نیاز را کسب می کنند.

معاون وزیر کار و امور اجتماعی هدف از راه اندازی سامانه گویش را ایجاد ارتباط با مجریان طرحهای اقتصادی زودبازده به منظور شناسایی فرصتها و مشکلات احتمالی پیش روی توسعه طرحها عنوان کرد و گفت: با دریافت اطلاعات موردنیاز، سهمیه بنگاههای زودبازده از یارانه سود تسهیلات نیز مشخص می شود.

وی بیان داشت: با تکمیل اطلاعات از بنگاهها امکان نظارت مستمر و دقیق برای تمامی دستگاههای اجرایی و برنامه ریزی فراهم می شود و می توان فرآیند خوشه سازی اقتصادی و صنعتی را به نحوه بهتری اجرا کرد.

وی افزود: مجریان طرحهای زودبازده که توانسته اند به مرحله انعقاد قرارداد با بانک عامل یا مراحل پس از آن برسند، باید از 10 تا 25 اسفندماه با مراجعه به سامانه خوداظهاری نسبت به ثبت اطلاعات خود اقدام نمایند.

معاون وزیر کار و امور اجتماعی افزود: فرمهای پیش نویس اطلاعات سامانه در ادارات کار و امور اجتماعی، مراکز خدمات ارتباطی شهری و روستایی و روزنامه های محلی موجود است و به زودی به سراسر کشور ارسال می شود.

عبدالوهاب خاطر نشان کرد: وزارت کار و امور اجتماعی از طریق اجرای طرح چند هدف را در حوزه مختلف حمایتی، برنامه ریزی و نظارت دنبال می کند.

وی افزود: در این طرح علاوه بر شناسایی بنگاههایی که مستعد اجرای طرحهای توسعه هستند، بنگاههای در معرض مشکل نیز شناسایی و برای حل مسائل آنها برنامه ریزی می شود.

معاون وزیر کار و امور اجتماعی تعیین میزان اتلاف منابع، انرژی مورد نیاز، سرانه ایجاد اشتغال و شناسایی کارآفرینان با طبقه بندی های مختلف را از دیگر نتایج طرح عنوان کرد.

وی افزود: با توجه به اینکه تاکنون چندین طرح نظارتی به صورت نمونه ای از سوی دستگاههای مختلف اجرا شده است، با اجرای این طرح می توان به طور مستمر وضعیت تمامی طرحها را رصد کرد.

عبدالوهاب اجرای طرح را در جهت حمایت از صاحبان بنگاههای زودبازده عنوان کرد و خواستار همکاری آنها با وزارت کار و امور اجتماعی شد.