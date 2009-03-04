تجاری سازی فناوری سال آینده در کشور آغاز می شود

صادق واعظ زاده در حاشیه چهارمین جشنواره کارآفرینی رشد دانشگاه بوعلی سینای همدان در گفتگو با خبرنگار مهر در همدان افزود: در حال حاضر لایحه حمایت از شرکتهای دانش بنیان به مجلس شورای اسلامی ارائه شده است و اگر مجلس این لایحه را تصویب کند سال آینده تجاری سازی فناوری آغاز می شود.

وی گفت: در این لایحه حذف موانع تجاری سازی محصولات علمی، فناوری، نتایج پژوهشها و اختراعات پیش بینی شده است و مراکز پژوهشی که هم اکنون در کشور وجود دارند و هر کدام هم اختیارات قانونی دارند باید یکپارچه شده و به صورت واحد کار کنند.

واعظ زاده تصریح کرد: تجاری سازی آخرین حلقه کار فعالیتهای علمی است که برای اجرای آن سه هزار میلیارد تومان اعتبار از محل صندوق ذخیره ارزی پیش بینی شده است و باید در مدت سه سال به عنوان سرمایه اولیه به صندوق تجاری سازی فناوری تزریق شود.

معاون رئیس جمهور با اشاره به اینکه تمامی بانکها و شرکتهای خصوصی اجازه سرمایه گذاری در این صندوق دارند، خاطر نشان کرد: سرمایه گذاری در این صندوق به طور قطع سودآور است و تنها باید بسترهای مناسب برای سرمایه گذاری بر روی نتایج نوآوریها و تحقیقات فراهم شود.