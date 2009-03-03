همدان رتبه دوم ارجاع به مقالات علمی کشور را کسب کرد

به گزارش خبرنگار مهر از همدان، دکتر محمدعلی زلفی گل عصر امروز در چهارمین جشنواره کارآفرینی رشد دانشگاه بوعلی سینای همدان افزود: یکی از ملاک های ارزیابی کمی و کیفی فعالیت دانشگاه ها تعداد مقالات علمی تولید شده و میزان ارجاع های آنها است که همدان در تولید مقالات علمی نیز رتبه 12 کشور را کسب کرده است.

وی با اشاره به موقعیت جغرافیایی شهر همدان، اظهار داشت: این شهر با شش استان همجوار کمتر از سه ساعت فاصله دارد که این مزیت نسبی می تواند نخبگان منطقه را در این شهر جمع کرده و به فعالیت علمی بپردازند.

زلفی گل دهه چهارم انقلاب را دهه تولید ثروت از علم بیان کرد و گفت: هم اکنون زمان آن رسیده است که با حمایت از یایان نامه های دوره های تحصیلات تکمیلی، دانشجویان را به سمت ارائه طرحهای علمی برای برنامه های توسعه کشور هدایت کرد.

عضو بنیاد نخبگان کشور افزود: تا امروز بیشتر پایان نامه ها به تحقیقات کاربردی پرداخته اند در صورتی این تحقیقات باید به مسیر صحیح خود هدایت شده و برای کشور تولید ثروت کند.

زلفی گل خاطرنشان کرد: برای تولید علم، تربیت دانشجو و پژوهشگر برنامه داریم اما برای تولید فناوری تاکنون برنامه ای نداشته ایم و نداریم و چنانچه موفقیتی هم به دست آورده ایم حاصل تلاش افرادی است که دارای ویژگی های خاص علمی هستند.

وی درباره تاسیس صندوق بیمه پژوهش نیز اظهار داشت: این صندوق می تواند رابط بین پژوهش و صنعت باشد و تاسیس آن ضروری است زیرا صنعت با رغبت بیستری وارد بخش تحقیقات می شود و دانشجویان و پژوهشگران نیز با آسودگی خاطر می توانند به فعالیت های علمی و پژوهشی خود بپردازند.

رئیس دانشگاه بوعلی سینا درباره وضعیت آموزشی این دانشگاه نیز اظهار داشت: در حال حاضر دانشگاه بوعلی سینا دارای 13 هزار دانشجو، 180 عضو هیات علمی، 15 استاد تمام و 44 دانشیار است که دانشجویان دوره های تحصیلات تکمیلی در 10 رشته دکترا و 50 کد رشته کارشناسی ارشد آموزش می بینند.

وی گفت: پذیرش دانشجو در دوره دکترا از سال تحصیلی آینده از 10 به 15 رشته افزایش خواهد یافت و اولویت تحصیل در این دانشگاه با تحصیلات تکمیلی است.

زلفی گل ادامه داد: دانشجویان دوره کارشناسی نیز در 70 کد رشته تحصیل می کنند.