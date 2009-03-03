"شایسته قادرپور" فاصله نیم امتیازی خود را با دیگر حریفان حفظ کرد

به گزارش خبرنگار مهر، دور پنجم این رقابتها که دقایقی قبل در ساری به پایان رسید شایسته قادرپور، استاد بین المللی کشورمان هما علوی را شکست داد و با پنج پیروزی و کسب پنج امتیاز به تنها صدرنشین این رقابت ها باقی ماند.

در دیگر دیدارهای مهم دور پنجم شادی پریدر، استاد بزرگ شطرنج بانوان ایران مینو عسگری زاده عضو تیم ملی ایران را مغلوب کرد و مهرنوش زوار موسوی نتیجه را به پالوماکاستیلوا استاد بین المللی اسپانیا واگذار کرد.

میترا حجازی پور استاد فیده ایران در دیداری حساس مهری گلدیوا استاد بزرگ ترکمنستان را با تساوی متوقف کرد و دیدار فاطمه کیا با مونا سلمان ماهینی و هانیه خلجی با کیمیا مرادی با تساوی به پایان رسید.

در پایان دور پنجم این رقابتها و در جدول امتیازی پس از شایسته قادر پور پانزده امتیازی و صدرنشین، شادی پریدر و پالوماکاستیلوا اسپانیایی با 415 امتیاز دوم و سوم شدند.

همچنین شطرنج باز ترکمنستانی به همراه میترا حجازی پور، نینا همتی زاده، فاطمه نادرلو و آذین وکیل پور هم هر کدام با کسب چهار امتیاز در تعقیب نفرات بالای جدول هستند.

دور ششم این رقابت ها از ساعت 17 آغاز شده است.

در دومین دوره رقابت های بین المللی شطرنج بانوان گرامیداشت دهه مبارکه فجر 73 شطرنج باز از کشورهای ایران، اسپانیا و ترکمنستان در نه دوره و به روش سوئیسی تا 16 اسفندماه در ساری با هم رقابت می کنند.