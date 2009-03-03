500 مگاوات به تولید برق اردبیل افزوده خواهد شد

به گزارش خبرنگار مهر، یوسف آرمودلی بعد از ظهر امروز در نشست مشترک با استاندار اردبیل اظهار داشت: تولید این میزان انرژی به دلیل موقعیت جغرافیایی استان اردبیل و تلاقی جریانات هوایی مختلف و وزش بادهای نسبتا شدید صد درصد تحقق خواهد یافت.

وی با بیان اینکه کشورمان در حال حاضر تنها تولید کننده توربینهای بادی در خاورمیانه به شمار می رود، عنوان کرد: باید از این ویژگی و نیز امکانات طبیعی برای استخراج انرژی پایدار و غیر فسیلی استفاده مطلوب به عمل آوریم.

مدیر عامل سازمان انرژیهای نو ایران در خصوص انرژی زمین گرمایی نیز ابراز داشت: تاکنون 14 منطقه در کشور برای کسب انرژی از طریق زمین گرمایی شناسایی شده که استان اردبیل یکی از مهمترین آنها به حساب می آید.

آرمودلی افزود: به لحاظ اجرای پروژه بزرگ زمین گرمایی در شهرستات مشگین شهر، این استان از استانهای برتر کشور بوده و به دلیل وجود کوه سبلان و آبهای گرم از اهمیت بسیار بالایی در زمینه کسب انرژی زمین گرمایی دارد.

در این نشست استاندار اردبیل نیز طی سخنانی پیشرفت فیزیکی خط اختصاصی انتقال برق به ایستگاه کوه سنگر صدا و سیمای مرکز اردبیل را مطلوب توصیف کرد . متذکر شد: هم اکنون این پروژه 70 درصد اجرا شده است.

منصور حقیقت پور افزود: میزان اعتبار این پروژه حدود شش میلیارد ریال برآورد شده بود که هم اکنون دو هزار و 500 میلیون ریال از سوی استانداری و یک میلیارد ریال نیز از طریق صدا و سیما تأمین و به شرکت توزیع نیروی برق استان پرداخت شده است.

وی هدف از اجرای این پروژه را تأمین برق مطمئن و جلوگیری از نوسانات برق در ایستگاه مذکور ذکر کرد و ابراز داشت: علیرغم کوهستانی و صعب العبور بودن بخشهایی از مسیر، تلاش می شود این پروژه تا خرداد ماه سال آینده تکمیل و به بهره برداری برسد.

استاندار اردبیل خاطر نشان کرد: با تحقق این امر بروز قطعی برنامه های تلویزیونی ناشی از افت ولتاژ برق در ایستگاه کوه سنگر منتفی خواهد شد.