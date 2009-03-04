مؤسسه ترجمان وحی قرآن را به 5 زبان ترجمه کرده است

حجت الاسلام محمد نقدی رئیس مؤسسه فرهنگی ترجمان وحی در گفتگو با خبرنگار مهر با اشاره به اینکه مؤسسه فرهنگی ترجمان وحی معروف به مرکز ترجمه قرآن به زبانهای خارجی در سال 1372 با همکاری سازمان اوقاف و امور خیریه و وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی تأسیس شد، اظهار داشت: هدف از تأسیس این مرکز ارائه ترجمه صحیح ، شیوا و روان قرآن به دور از تحریف است .

وی با اشاره به اینکه این مرکز تا کنون توانسته قرآن را به 5 زبان ترجمه کند، تصریح کرد: ترجمه قرآن به زبان انگلیسی در آمریکا، انگلستان، شبه قاره، اندونزی و ایران چاپ و منتشر شده است. ترجمه ترکی آذری آن هم در باکوی آذربایجان و ایران منتشر شده است.

حجت الاسلام نقدی با بیان اینکه ترجمه فرانسوی قرآن در فرانسه و ایران منتشر شده، به ترجمه اسپانیای آن اشاره کرد که در مادرید و ایران منتشر شده است .

وی یادآور شد: ترجمه قرآن به زبان ترکی استانبولی نیز آماده چاپ است که اوایل سال 88 در ترکیه چاپ خواهد شد.

رئیس مؤسسه فرهنگی ترجمان وحی افزود: علاوه بر ترجمه قرآن، 23 شماره از مجله تخصصی "ترجمان وحی" در مباحث نظری نیز منتشر شده که دارای مقالاتی تخصصی و به زبانهای بین المللی و فارسی است.

وی با اشاره به اینکه پشتیبانی ترجمه قرآن با راه اندازی کتابخانه ای همراه شده که دارای 4 هزار جلد فرهنگ لغت و دایرةالمعارف در 60 زبان است، گفت: سایت این مؤسسه نیز راه اندازی شده که محققان و مترجمان می توانند تازه های خود را دیده و از اطلاعاتی که ما در اختیار آنها قرار می دهیم نیز با خبر شوند.

نقدی در ادامه از ترجمه قرآن به زبانهای چینی، ژاپنی، اردو، پشتو در آینده خبر داد و گفت: ترجمه قرآن به زبانهای دانمارکی، روسی و آلمانی نیز در دست بررسی است.

وی با اشاره به اینکه آمار دقیقی از انتشار این قرآنها در کشورهای دیگر نداریم، یادآور شد: برخی از این قرآنها در ایران منتشر شده اند که می توان به انتشار حدود 20 هزار جلد قرآن به زبان انگلیسی، حدود 25 هزار جلد قرآن به زبان ترکی، حدود 5 هزار جلد قرآن به زبان فرانسوی و حدود 5 هزار جلد قرآن به زبان اسپانیایی اشاره کرد.

رئیس مؤسسه فرهنگی ترجمان وحی با تأکید بر اینکه متن ترجمه شده قرآن را در اختیار ناشران خارجی قرار می دهیم و خود آنها اقدام به انتشار قرآن می کنند، تصریح کرد: تلاش ما بر این است قرآنی که ترجمه می شود در موطن خود منتشر شود، چرا که دارای مخاطب بیشتری است.

حجت الاسلام نقدی در ادامه اظهار داشت: یکی از اساسی ترین محورها در این زمینه، ترجمه به صورت گروهی است که توسط اساتید شهروند همان کشورها صورت می گیرد و اگر به صورت انفرادی ترجمه شود توسط حداقل 5 نفر کنترل شده و سپس با استادان دانشگاهها مذاکره می شود تا به لحاظ ساختار زبانی مورد بازبینی قرار گیرند.