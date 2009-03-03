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۱۳ اسفند ۱۳۸۷، ۱۵:۵۱

سوانح دریایی 64 درصد کاهش یافت

با بروز تنها 6 سانحه تا پایان بهمن ماه امسال، تعداد کل سوانح دریایی کشور نسبت به مدت مشابه در سال گذشته 64 درصد کاهش داشته است.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از روابط عمومی و امور بین الملل سازمان بنادر و دریانوردی، مدیر کل ایمنی و حفاظت دریایی اعلام کرد: تعداد سوانح ( ایرانی و خارجی ) در بهمن ماه سال جاری مطابق نسبت کل سوانح به کل تردد انجام شده در بنادر و سواحل تحت حاکمیت جمهوری اسلامی ایران، 7 سانحه بوده که در مقایسه با سال قبل 55 درصد کاهش داشته است.

علی اکبر صفایی افزود: تعداد شناورهای مغروق ایرانی در بهمن ماه 1387 سه فروند بوده که نسبت به مدت مشابه در سال قبل 72 درصد کاهش داشته است.

وی همچنین گفت: خدمات پزشکی ارائه شده در بهمن ماه امسال 5 نفر را شامل شده است.

تعداد افراد نجات یافته در بهمن ماه 1387 تعداد 63 نفر بوده که با همکاری مراکز هماهنگی نجات دریایی انجام شده است.

کد مطلب 842845

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