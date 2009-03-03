سوانح دریایی 64 درصد کاهش یافت

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از روابط عمومی و امور بین الملل سازمان بنادر و دریانوردی، مدیر کل ایمنی و حفاظت دریایی اعلام کرد: تعداد سوانح ( ایرانی و خارجی ) در بهمن ماه سال جاری مطابق نسبت کل سوانح به کل تردد انجام شده در بنادر و سواحل تحت حاکمیت جمهوری اسلامی ایران، 7 سانحه بوده که در مقایسه با سال قبل 55 درصد کاهش داشته است.

علی اکبر صفایی افزود: تعداد شناورهای مغروق ایرانی در بهمن ماه 1387 سه فروند بوده که نسبت به مدت مشابه در سال قبل 72 درصد کاهش داشته است.

وی همچنین گفت: خدمات پزشکی ارائه شده در بهمن ماه امسال 5 نفر را شامل شده است.

تعداد افراد نجات یافته در بهمن ماه 1387 تعداد 63 نفر بوده که با همکاری مراکز هماهنگی نجات دریایی انجام شده است.