مرحله سوم پرداخت جوایز صادراتی آغاز شد

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از روابط عمومی سازمان توسعه تجارت ایران بابک افقهی در این باره افزود: مرحله سوم پرداخت جوایز صادراتی و ابلاغ اعتبارات مورد نیاز استانی آن، براساس دستور ریاست جمهوری مبنی بر پرداخت به روز جوایز صادراتی انجام می‏شود.

معاون کل سازمان توسعه تجارت ایران اضافه کرد: سازمانهای بازرگانی سراسر کشور موظفند پرونده‏های صادراتی مربوط به تجار و بازرگانانی که مطابق ضوابط و مقررات در سال 1387 مشمول جوایز صادراتی می‏شوند را در اولویت پرداخت قرار دهند.

وی افزود: سازمانهای بازرگانی در صورت تسویه مطالبات جوایز صادراتی سال جاری، می‏توانند اعتبارات باقیمانده را با رعایت ضوابط و اولویتهای پرداخت جوایز معوقه، برای پرداخت جوایز صادراتی پرونده‏های مربوط به 7ماه اول سال جاری، سال 86 و ماقبل آن استفاده کنند.

مشاور وزیر بازرگانی تصریح کرد: مطابق دستور وزیر بازرگانی کلیه سازمانهای بازرگانی سراسر کشور موظفند در صورت هزینه نشدن هر عنوان از بودجه‏های ابلاغی، نسبت به تخصیص منابع مازاد جهت پرداخت نقدی جوایز صادراتی اقدام کنند.

افقهی در خصوص میزان تخصیص اعتبار پرداخت نقدی جوایز صادراتی به هر یک از استانها گفت: استان تهران با بیش از 45 میلیارد ریال، استان آذربایجان شرقی 11 میلیارد ریال و استان‏ای اصفهان، خراسان رضوی، کرمان و گیلان هریک به میزان 10 میلیارد ریال، بیشترین اعتبارات تخصیصی برای پرداخت به روز جوایز صادراتی را در این مرحله دریافت می‏کنند، همچنین در مابقی استانها مطابق با اعلام اعتبارات مورد نیاز، تخصیص اعتبار صورت گرفته است.

وی تصریح کرد: براساس اطلاعات دریافتی از استانها، با ابلاغ این مرحله از اعتبارات به استانها این مرحله از دستور ریاست جمهوری برای به روزرسانی جوایز صادراتی در سال 87 (از 7 ماهه اول سال جاری به بعد) در سراسر استانهای کشور کاملا اجرایی می‏شود.

افقهی خاطرنشان کرد: ابلاغ اعتبار مورد نیاز برای روزهای باقیمانده سال جاری و پرونده‏های معوقه سالهای گذشته، در دستور کار برای تامین اعتبار از محل مشوقهای صادراتی و نیز اعطای سهام قرار گرفته است.