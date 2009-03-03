مرحله سوم پرداخت جوایز صادراتی آغاز شد

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از روابط عمومی سازمان توسعه تجارت ایران بابک افقهی در این باره افزود: مرحله سوم پرداخت جوایز صادراتی و ابلاغ اعتبارات مورد نیاز استانی آن، براساس دستور ریاست جمهوری مبنی بر پرداخت به روز جوایز صادراتی انجام میشود.
معاون کل سازمان توسعه تجارت ایران اضافه کرد: سازمانهای بازرگانی سراسر کشور موظفند پروندههای صادراتی مربوط به تجار و بازرگانانی که مطابق ضوابط و مقررات در سال 1387 مشمول جوایز صادراتی میشوند را در اولویت پرداخت قرار دهند.
وی افزود: سازمانهای بازرگانی در صورت تسویه مطالبات جوایز صادراتی سال جاری، میتوانند اعتبارات باقیمانده را با رعایت ضوابط و اولویتهای پرداخت جوایز معوقه، برای پرداخت جوایز صادراتی پروندههای مربوط به 7ماه اول سال جاری، سال 86 و ماقبل آن استفاده کنند.
مشاور وزیر بازرگانی تصریح کرد: مطابق دستور وزیر بازرگانی کلیه سازمانهای بازرگانی سراسر کشور موظفند در صورت هزینه نشدن هر عنوان از بودجههای ابلاغی، نسبت به تخصیص منابع مازاد جهت پرداخت نقدی جوایز صادراتی اقدام کنند.
افقهی در خصوص میزان تخصیص اعتبار پرداخت نقدی جوایز صادراتی به هر یک از استانها گفت: استان تهران با بیش از 45 میلیارد ریال، استان آذربایجان شرقی 11 میلیارد ریال و استانای اصفهان، خراسان رضوی، کرمان و گیلان هریک به میزان 10 میلیارد ریال، بیشترین اعتبارات تخصیصی برای پرداخت به روز جوایز صادراتی را در این مرحله دریافت میکنند، همچنین در مابقی استانها مطابق با اعلام اعتبارات مورد نیاز، تخصیص اعتبار صورت گرفته است.
وی تصریح کرد: براساس اطلاعات دریافتی از استانها، با ابلاغ این مرحله از اعتبارات به استانها این مرحله از دستور ریاست جمهوری برای به روزرسانی جوایز صادراتی در سال 87 (از 7 ماهه اول سال جاری به بعد) در سراسر استانهای کشور کاملا اجرایی میشود.
افقهی خاطرنشان کرد: ابلاغ اعتبار مورد نیاز برای روزهای باقیمانده سال جاری و پروندههای معوقه سالهای گذشته، در دستور کار برای تامین اعتبار از محل مشوقهای صادراتی و نیز اعطای سهام قرار گرفته است.
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