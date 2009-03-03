به گزارش خبرگزاری مهر، روابط عمومی کانون پرورش فکری کودکان و نوجوانان اعلام کرد مجموعه انیمیشن "دیگرگونه دیدن" نیز فردا ساعت 11:30 در سالن غدیر کانون پخش میشود.
در بخش چشمانداز جشنواره بینالمللی پویانمایی نیز ساعت 16 در سالن غدیر چشمانداز پویانمایی ایتالیا و مجارستان پخش میشود. فیلم بلند سینمایی "مربی حشرات" ساخته چهار کارگردان اهل لیتوانی ساعت 15:15 در سالن آسمان کانون اکران میشود.
بخش نمایش ویژه جشنواره پویانمایی فردا با پخش فیلمهایی در 7 سالن نمایش دنبال میشود. سالن آسمان نیز ساعت 19:15 به پخش مجموعه انیمیشن "دیگرگونه دیدن" اختصاص دارد.
سالن تیمچه کانون میزبان دو بخش چشمانداز 3 و نمایش ویژه جشنواره پویانمایی تهران است. در سالن نمایش موزه هنرهای معاصر نیز ساعت 13:30 در بخش بهترین بهترینها یکی از فیلمهای برگزیده سالهای گذشته جشنواره پویانمایی پخش میشود.
دو سالن نمایش دانشکده صدا و سیما و سینما کانون فردا چهارشنبه میزبان فیلمهای جشنواره پویانمایی تهران است. در بخش کارگاههای آموزشی نیز ساعت 15:30 کارگاهی با عنوان "ویژوآل افکت" در سالن کنفرانس مرکز آفرینشهای فرهنگی هنری کانون پرورش فکری کودکان و نوجوانان برپا میشود.
- ویژهنامه ششمین جشنواره بینالمللی پویانمایی تهران با عنوان "کتابچه اول" از سوی معاونت پژوهش کانون پرورش فکری کودکان و نوجوانان منتشر شد. این ویژهنامه که از سوی فصلنامه "خط خطی" تهیه و تنظیم شده زیر نظر کیارش زندی منتشر شده است.
گفتگو با محمدرضا کریمیصارمی دبیر ششمین جشنواره پویانمایی تهران، تاریچهای هنر انیمیشن، آسیبشناسی دوبله فیلمهای انیمیشن در ایران، گفتگو با پل دریزن داور جشنواره پویانمای تهران، آثار مطرح جشنواره، انتشار زمان پخش انیمیشنها و ... از مطالب این ویژهنامه هستند.
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