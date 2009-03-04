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۱۴ اسفند ۱۳۸۷، ۹:۳۸

اختصاصی مهر /

تاسیس مدارس پیش حوزوی حوزه های علمیه خواهران

تاسیس مدارس پیش حوزوی حوزه های علمیه خواهران

مدارس پیش حوزوی دخترانه در مقاطع ابتدایی، راهنمایی و دبیرستان با همکاری آموزش و پرورش توسط مرکز مدیریت حوزه های علمیه خواهران تاسیس می شود.

معاون مالی و اداری مرکز مدیریت حوزه های علمیه خواهران در گفتگو با خبرنگار مهر با اعلام این خبر گفت : با توجه به اصل کوچک سازی دولت، مذاکرات مقدماتی با وزارت آموزش و پرورش برای تاسیس مدارس پیش حوزوی صورت گرفته است که پیش بینی می شود در سال آینده این تفاهم نامه میان مرکز مدیریت حوزه های علمیه خواهران و وزارت آموزش و پرورش امضا شود.

اصغر عبداللهی افزود: در گام اول در 700 ناحیه آموزش و پرورش سراسر کشور، یک دبیرستان پیش حوزوی ایجاد  شده و در مراحل بعدی نیز مقاطع ابتدایی و راهنمایی این مدارس تاسیس خواهند شد.

کد مطلب 842866

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