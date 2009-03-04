تاسیس مدارس پیش حوزوی حوزه های علمیه خواهران

معاون مالی و اداری مرکز مدیریت حوزه های علمیه خواهران در گفتگو با خبرنگار مهر با اعلام این خبر گفت : با توجه به اصل کوچک سازی دولت، مذاکرات مقدماتی با وزارت آموزش و پرورش برای تاسیس مدارس پیش حوزوی صورت گرفته است که پیش بینی می شود در سال آینده این تفاهم نامه میان مرکز مدیریت حوزه های علمیه خواهران و وزارت آموزش و پرورش امضا شود.

اصغر عبداللهی افزود: در گام اول در 700 ناحیه آموزش و پرورش سراسر کشور، یک دبیرستان پیش حوزوی ایجاد شده و در مراحل بعدی نیز مقاطع ابتدایی و راهنمایی این مدارس تاسیس خواهند شد.