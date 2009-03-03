کمک 500 میلیون تومانی دولت به شهرداری خلیل آباد

به گزارش خبرنگار مهر در خلیل آباد، مهدی هنرور ظهر امروز در جلسه شورای اداری این شهرستان افزود: برای استقبال از مسافران نوروزی و زائرین مرقد مطهر حضرت امام رضا (ع) که از مسیر شهرستان می گذرند، باید همه امکانات مهیا شود و علاوه بر آن تمامی اعضاء ستاد حوادث غیرمترقبه باید با اعلام کشیک نوروزی آماده مقابله با حوادث احتمالی باشند.

هنرور با بیان این مطلب که شهرداری ها غیرانتفاعی هستند، افزود: دولت در عین حال بالغ بر 500 میلیون تومان طی سال جاری به شهرداری خلیل آباد و 200 میلیون تومان به شهرداری کندر کمک کرده است.

رئیس شورای اسلامی شهرستان خلیل آباد تشکیل نمایشگاه بهاری و برگزاری جشن احسان و نیکوکاری را از دیگر موضوعاتی دانست که تا قبل از پایان سال و با همکاری نهادهای ذیربط صورت می گیرد.

وی با اشاره به نزدیک شدن زمان انتخابات ریاست جمهوری اسلامی گفت: دستگاه های دولتی از هم اکنون امکانات و تجهیزات رایانه ای خود را کنترل و آماده کنند تا در زمان معین با اعلام فرمانداری با ستاد انتخابات همکاری نمایند.

هنرور راه اندازی اتوماسیون اداری در شهرستان را در راستای تحقق دولت الکترونیک خواند و گفت: از پایان خرداد ماه سال آینده تمامی ادارات موظف به اجرای این طرح خواهند بود.

وی با تاکید بر اینکه عملکرد دستگاه های دولتی توسط کارشناسان استانی به پایان رسیده است، افزود: به زودی نمایندگانی از سوی رییس جمهوری اسلامی ایران برای بررسی وضعیت طرح تکریم ارباب رجوع و طرح های عمرانی به شهرستان می آیند که مسوولین ادارات با آنها همکاری لازم را داشته باشند.

فرماندار خلیل آباد احداث بیمارستان 32 تختخوابی مسکن و مهر و شهرک صنعتی و دانشگاه پیام نور را از مصوبات سفر دوم ریاست جمهوری اسلامی ایران دانست و اضافه نمود: با پیگیری های به عمل آمده، مشاور بیمارستان مشخص و در حال تهیه طرح و نقشه آن هستند که برای این منظور 750 میلیون تومان اعتبار در سال جاری به آن اختصاص یافته و پس از تکمیل ساختمان برای تجهیز آن براساس مصوبه دولت، سه میلیارد تومان اعتبار دیگر نیز به آن اختصاص خواهد یافت.

رئیس شورای اداری خلیل آباد با اشاره به موانع موجود بر سر راه مسکن مهر اظهار داشت: پس از نشستهای مختلف با صاحب نظران، مسکن مهر در اراضی شمال شهرستان با رعایت مسایل زیست محیطی اجرا خواهد شد.

وی از پیگیری مسئولان برای تامین امکانات مورد نیاز دانشگاه پیام نور و اخذ مجوز آن خبر داد و در رابطه با مالکیت اراضی شهرک صنعتی از دادگستری خواست در این راستا با سرعت بخشیدن به پرونده ی های موجود اقدام نماید تا حقی از مردم و دولت ضایع نگردد و سرمایه گذاران بتوانند در شهرستان سرمایه گذاری نمایند.

وی از مسئولان شهرستان خواست با مدیران کل حوزه خدمتی خود برای اخذ اعتبار و تثبیت پروژه ها ارتباط داشته و موضوع را پیگیری نمایند.

در پایان جلسه حجت الاسلام گل قندشتی به عنوان نماینده ولی فقیه در سپاه و آقایان گل محمدی و دلاور به عنوان روسای جدید بانکهای صادرات و رفاه معرفی و از خدمات مسئولان قبلی تقدیر شد.