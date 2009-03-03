رئیس جمهوری سودان تصمیمات دیوان لاهه را بی ارزش دانست

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از خبرگزاری فرانسه، عمر البشیر روز سه شنبه در مراسمی گفت: تصمیمات دیوان بین المللی لاهه ارزشی برای ما ندارد.

دادستان دیوان بین المللی لاهه در ماه ژوئیه از قضات این دیوان خواست حکم دستگیری بشیر را به جرم نسل کشی ، جنایت جنگی و جنایت علیه بشریت در دارفور صادر کنند.

رئیس جمهوری سودان که با صدور حکم دستگیری خود از سوی دادگاه بین المللی لاهه مواجه است، هفته گذشته سفری به قاهره داشت.

سودان که از سوی اتحادیه آفریقا تحت حمایت قرار دارد، خواستار به تعویق افتادن یکساله حکم بین المللی علیه البشیر است تا مقدمات برقراری صلح در دارفور فراهم گردد.