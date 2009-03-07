امیر قلعه نویی که در حاشیه تمرین امروز تیم فوتبال استقلال با خبرنگار مهر گفتگو می کرد ضمن بیان این مطلب افزود: خوشحالم که استقلال سال 87 را با صدرنشینی رقابتهای لیگ برتر به پایان می برد و این از نظر روحی برای حضور بازیکنان ما در رقابتهای لیگ قهرمانان آسیا یک امتیاز بسیار مهم است.

وی با اشاره به رقابتهای لیگ قهرمانان آسیا و حضور استقلال در نخستین دیدار این رقابتها برابر الاتحاد عربستان گفت: این تیم حریفی قدرتمند برای استقلال خواهد بود که تغییراتی در ترکیب اش داشته است و با هدف قهرمانی در این دوره از مسابقات به میدان خواهد آمد.

سرمربی تیم فوتبال استقلال ادامه داد: از مدتها قبل با تلاش گروه آنالیز باشگاه استقلال بازیهای این تیم در لیگ عربستان را زیر نظر گرفته ایم و شناخت خوبی از نقاط ضعف و قوت این تیم داریم.

وی در ادامه خاطرنشان کرد: ما در این بازی دو هدف را دنبال خواهیم کرد و به دنبال آن هستیم که به یکی از این دو هدف دست پیدا کنیم که بعد از برگزاری این دیدار به آن دو هدف اشاره خواهم کرد.

قلعه نویی ادامه داد: با توجه به صدرنشینی استقلال در لیگ برتر و انجام تمرینات منظم شرایط بسیار ایده الی داریم و برای حضور در این دیدار در آمادگی کامل قرارداریم.

سرمربی تیم فوتبال استقلال در پاسخ به این پرسش که " با حاشیه سازیهای احتمالی عربها چه خواهید کرد؟ " گفت: امیدوارم که این مسائل دیگر در هیچ جای دنیا وجود نداشته باشد. سالهاست شعاری به نام بازی جوانمردانه در فوتبال داریم که آرزو می کنم این شعار در عربستان رنگ واقعیت به خود بگیرد و شاهد حاشیه سازیهای مرسوم عربها نباشیم.

وی خاطرنشان کرد: با این حال برای آنکه استقلال از این ناحیه هم لطمه نخورد بازیکنان را به خوبی توجیه کرده ایم و آنها را در جریان ترفندهای احتمالی عربها قرار داده ایم. همه می دانند که ایرانی ها به مهمان نوازی مشهور هستند و تیم های عربی که به ایران می آیند به این مهمان نوازی پی برده اند. ما امیدواریم که در عربستان مانند ایران شاهد مهمان نوازی حریف باشیم.

قلعه نویی در پایان گفت: امیدوارم استقلال بتواند نخستین دیدار خود در رقابتهای لیگ قهرمانان آسیا که در خانه حریف برگزار می شود را با پیروزی پشت سربگذارد تا برای صعود به مرحله بعد کار آسانتری پیش رو داشته باشد.