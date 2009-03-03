بحران مالی جهانی و جنگ افغانستان دو دستور کار مذاکرات براون و اوباما

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از خبرگزاری فرانسه، گوردون براون با دستور کار بررسی بحران مالی جهانی و جنگ افغانستان وارد واشنگتن شد.

نخست وزیر انگلیس که خواستار یک توافق جدید جهانی برای زنده کردن اقتصاد بین امللی است، اولین رهبر اروپایی است که پس از ریاست جمهوری باراک اوباما با وی در کاخ سفید دیدار می کند.

براون، مذاکره با مقامات آمریکایی درباره مسائلی که باید در نشست گروه "20 کشور توسعه یافته و در حال توسعه" در لندن در 2 آوریل مطرح شود را از اهداف سفر خود به واشنگتن عنوان کرده است.

نخست وزیر انگلیس، روز چهارشنبه در کنگره آمریکا نیز سخنرانی خواهد کرد.

خبرگزاری فرانسه، موضوع هسته ای ایران، گرمای زمین و همچنین صلح خاورمیانه را از دیگر موضوعات گفتگوهای واشنگتن و لندن اعلام کرد.

رابرت گیبس سخنگوی کاخ سفید درباره سفر براون گفته است: اقتصاد اولین اولویت گفتگوهای براون است اما موضوع افغانستان و ماموریت ناتو در این کشور هم از مسائل دیگر مورد مذاکره با کاخ سفید خواهد بود.