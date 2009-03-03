فعالیت خداداد رسمی نیست/ شکایتی از باشگاه استقلال دریافت نکردیم

مجتبی شریفی رئیس کمیته انضباطی فدراسیون فوتبال با بیان این مطلب به خبرنگار مهر افزود : بر اساس رای کمیته انضباطی خداداد عزیزی از هرگونه فعالیت رسمی مرتبط با فوتبال محروم شده و از آنجا که همکاری ایشان با تیم اهوازی جنبه رسمی و ثبت شده ندارد، فعالیت وی مغایر قانون نیست.

شریفی تاکید کرد : از آنجا که وی نمی تواند در فوتبال فعالیت رسمی داشته باشد ، ایشان از هرگونه قرارداد ، نشستن بر روی نیمکت ، امتیازات قانونی و ... برای رسیدگی از سوی کمیته انضباطی محروم است و هیچگونه پیگیری در این زمینه از سوی کمیته انضباطی انجام نخواهد شد.

وی پیرامون شکایت باشگاه استقلال از رئیس کمیته داوران تصریح کرد: با توجه به تاکید اساسنامه فدراسیون فوتبال مبنی بر اینکه منازعات ورزشی باید در خانواده ورزش حل و فصل شود و از سوی دیگر شورای استیناف و کمیته انضباطی دو رکن قضایی فدراسیوند فوتبال محسوب می شوند، رسیدگی به این شکایت تنها در حیطه وظایف کمیته انضباطی است و این کمیته خود را در رسیدگی به شکایت موظف می دادند .

شریفی تصریح کرد: البته تاکنون شکایتی از سوی باشگاه استقلال به کمیته انضباطی تسلیم نشده است و در صورت وصول این شکایت بصورت ویژه به آن رسیدگی خواهیم کرد.

رئیس کمیته انضباطی فدراسیون فوتبال در خصوص اینکه آیا اینگونه شکایات باعث تضعیف کمیته های فدراسیون فوتبال نخواهد شد اظهار داشت : کمیته انضباطی مسئولیت رسیدگی به منازعات داخلی فوتبال را برعهده دارد و در صورتی که شکایتی در این زمینه مطرح شود تنها مرجع رسیدگی کمیته انضباطی خواهد بود و تلاش خواهیم کرد تا با نگاه عادلانه و بی طرف به شکایات مطرح شده در تمامی سطوح رسیدگی کنیم.