درخواست دولت برای کاهش بودجه مترو 7 کلانشهر

به گزارش خبرگزاری مهر، بر اساس اعلام سخنگوی کمیسیون تلفیق مجلس شورای اسلامی پیشنهاد دولت مبنی بر اختصاص یک هزار و 37 میلیارد تومان به منظور تکمیل و توسعه قطار‌های شهری کلانشهرها برای سال آینده به تصویب رسید که نسبت به بودجه سال جاری با کاهش 100 میلیارد تومانی مواجه است.

محمدمهدی مفتح گفت: کمیسیون تلفیق به نحوی این بودجه را به تصویب رساند که سهم هر یک از 7 کلانشهر در بودجه مترو سال آینده مشخص باشد و به این ترتیب اعتبارات در نظر گرفته شده از سوی دولت جهت هر پروژه تقسیم شد.

بودجه حمل و نقل ریلی کلانشهرها در سال جاری هزار و 100 میلیارد تومان بود که بر اساس پیشنهاد دولت بودجه سال آینده با 63 میلیارد تومان کاهش به هزار و 37 میلیارد تومان رسید، در حالی که به این بودجه کاهش یافته 4 پروژه جدید با اعتبار 37 میلیارد تومان نیز اضافه شده که در مجموع سبب شد تا بودجه حمل و نقل ریلی کلان¬شهرها100 میلیارد تومان کاهش پیدا کرد.

مفتح افزود: بر این اساس کمیسیون تلفیق مجلس مقرر کرد از این میزان 150 میلیارد تومان برای مترو مشهد، 120 میلیارد تومان برای مترو اصفهان، 120 میلیارد تومان برای مترو تبریز و 120 میلیارد تومان برای مترو شیراز اختصاص یافت.

وی خاطرنشان کرد: برای مترو کرج 100 میلیارد تومان، برای مترو اهواز 80 میلیارد تومان و بالاخره برای تکمیل و توسعه خطوط اولویت دار مترو تهران نیز مبلغ 320 میلیارد تومان اختصاص یافته، ضمن اینکه به منظور انجام مطالعات مقدماتی و نیز فرآیندهای اولیه احداث مترو در حومه 4 شهر دیگر نیز مبلغ 37 میلیارد تومان در نظر گرفته شد.

پیشنهاد دولت در حالی به تصویب رسیده که رئیس شورای اسلامی شهر تهران اخیرا از نمایندگان مجلس خواسته بود تا با عدم موافقت با درخواست دولت برای کاهش بودجه حمل و نقل عمومی تهران حتی به رقم پیشنهادی دولت معادل 300 میلیارد تومان نیز اضافه کنند.