امتیاز دیدار با پادیسان برای پیکان و سایپا صفر شد

به گزارش خبرنگار مهر، در پی اعتراضات مکرر تیم سایپا نسبت به حاضر نشدن تیم پادیسان برای برگزاری دیدار مقابل پیکان و معرفی خودروسازان به عنوان برنده 3 بر صفر (25 بر صفر، 25 بر صفر و 25 بر صفر) این مسابقه سازمان لیگ فدراسیون والیبال امروز 2 امتیاز حاصل از باخت فنی گنبدی‌ها که نصیب پیکان شده بود و همچنین امتیاز پیروزی سایپا از دیدار مقابل پادیسان را حذف کرد تا شرایط دو تیم از این نظر مساوی شود.

البته این موضوع هم تاثیری در موقعیت فعلی دو تیم در جدول رده‌بندی مسابقات لیگ برتر نگذاشت. طوریکه پیکان در صدر جدول باقی ماند و سایپا نیز در رده دوم قرار دارد. با این حساب قهرمانی پیکان تنها در صورت پیروزی سایپا در هفته پایانی لیگ برتر آنهم با بیش از 50 اختلاف امتیاز، از دست می‌رود.

البته سازمان لیگ فدراسیون والیبال روز پنجشنبه و پس از برگزاری دیدار پایانی پادیسان گنبد مقابل داماش گیلان رای نهایی مربوط به پادیسان و تاثیر خودداری این تیم از بازی، بر روی امتیاز سایر تیم‎ها را اعلام می‎کند.

محمود حداد ضمن تائید این مطلب به خبرنگار مهر گفت: امتناع پادیسان گنبد از انجام دیدار مقابل پیکان خلاف مقررات آئین‌نامه سازمان لیگ است. به همین دلیل از تخلف این تیم چشم‌پوشی نخواهیم کرد.

وی تصریح کرد: البته این موضوع تاثیری زیادی در معرفی تیم قهرمان نداشت. امروز نیز در نشستی که با مدیرعامل باشگاه سایپا در دفتر رئیس فدراسیون والیبال برگزار شد، وی را قانع کردیم که هیچ‌یک از برنامه‌های سازمان لیگ به صورت هدفمند و در راستای حمایت از پیکان انجام نشده است. اگر سایپا در رسیدن به هدف خود ناکام مانده تنها به دلیل ضعف کادر فنی این تیم بوده نه دلیل دیگر.