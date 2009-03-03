دیدار ما با مس جنگ سهمیه آسیاست / تنها به پیروزی فکر می کنیم

فرهاد کاظمی در گفتگو با خبرنگار مهر، در مورد دیدار این تیم برابر مس کرمان گفت: مصاف ما با مس کرمان جنگی برای قرار گرفتن در بین سه تیم بالای جدول و کسب سهیمه لیگ قهرمان آسیاست زیرا مطمئن هستم دیگر رقیب ما، پرسپولیس، در بازی های آینده امتیاز از دست می دهد و اگر بتوانیم برابر مس پیروز شویم، شانس مان برای آسیایی شدن را افزایش خواهیم داد.

وی ادامه داد: سپاهان در سالیان اخیرنشان داده بین المللی ترین تیم ایران است و ما هم تمام تلاش خود را انجام می دهیم با عبور از تیم های مس کرمان و پرسپولیس، سال آینده هم به عنوان نماینده ایران که یک پای ثابت حضور در لیگ قهرمانان در 5 سال گذشته بوده ایم، در این رقابت ها شرکت کنیم.

سرمربی تیم فوتبال مس کرمان خاطر نشان کرد: مس تیمی با شخصیت است که من هم مدتی به عنوان سرمربی در آن فعالیت می کردم. در آن زمان این تیم بازیکنان جوانی داشت که آماده ستاره شدن بودند و امروز آنها ستاره های ایده آلی برای تیم خود هستند. ضمن اینکه این تیم از مربی کار بلد و بااخلاقی سود می برد که همه این عوامل باعث شده است این تیم امروز جایگاه شایسته ای را در جدول رده بندی لیگ برتر از آن خود کند.

وی با بیان اینکه تیم مس از هواداران پرشور و با اخلاقی سود می برد، اضافه کرد: ما تنها برای پیروزی و کسب سه امتیاز این دیدار به میدان می رویم تا با کسب این امتیاز ارزشمند با خیال راحت تری در بازی های بعدی به میدان برویم.

کاظمی در پایان گفت: محرم نوید کیا در این بازی غایب است اما به نخستین بازی ما در لیگ قهرمانان آسیا می رسد، ضمن اینکه محمود کریمی هم از نظر فنی مشکلی ندارد اما وی را باید از نظر روحی و روانی به شرایط ایده آل برسانیم.

دیدار تیم های فوتبال مس کرمان و سپاهان اصفهان در چارچوب هفته سی ام رقابت های لیگ برتر باشگاه های کشور ساعت 14:15 فردا با قضاوت هدایت ممبینی در ورزشگاه شهید باهنر کرمان برگزار می شود.