همایش تجلیل از ائمه جماعات فعال و نمونه در استان تهران برگزار می شود

به گزارش خبرگزاری مهر در کرج، این همایش از سوی سازمان تبلیغات اسلامی استان تهران برگزار می شود و تبلیغات اسلامی کرج نیز ائمه جماعات دستگاههای دولتی شهرستان کرج را جهت شرکت در همایش یادشده اعزام می کند.

همچنین تبلیغات اسلامی شمال کرج، مبلغین و مبلغات این منطقه را جهت تبلیغ به مناسبت ایام میلاد باسعادت حضرت رسول اکرم(ص) و میلاد حضرت امام جعفر صادق(ع) در مناطق مختلف شهری و روستایی اعزام می کند.

هماهنگی و اعزام روحانی مستقر تحت پوشش تبلیغات اسلامی شمال کرج جهت شرکت در دوره آموزش شیوه های نوین و موثر در ارتباط با جوانان و نوجوانان که چهاردهم اسفندماه در استان تهران برگزار می شود، از دیگر اقدامات تبلیغات اسلامی شمال کرج است.

همچنین اداره یادشده، در زمینه برگزاری هرچه باشکوهتر کردن ایام میلاد باسعادت حضرت رسول اکرم (ص) و میلاد حضرت امام جعفر صادق(ع)، هماهنگی لازم با هیئات مذهبی و حسینیه های تحت پوشش اداره و نیز ائمه جماعات مساجد و ادارت را انجام می دهد.