ترکیه و سوریه به مناقشات مرزی خود پایان می دهند

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از روزنامه حریت، آنکارا و دمشق مناقشات مرزی خود را بر اساس توافقی که در 12 می 2008 به امضای "رجب طیب اردوغان" نخست وزیر ترکیه و "بشار اسد" رئیس جمهور سوریه رسیده، حل می کنند.

مناقشات مرزی سوریه و ترکیه از زمان تقسیم مرزها بین دو کشور پس از سقوط امپراطوری عثمانی آغاز شد. در سال 1956 سوریه اقدام به ملی کردن زمینهای موجود در مرز خود با ترکیه که متعلق به شهروندان ترکیه ای بود کرد. ترکیه این اقدام را در سال 1966 تلافی کرد . این اقدام منجر به آن شد که صاحبان زمینها در نقاط مرزی هر دو کشور زمینهای خود را از دست بدهند.

البته سوریه و ترکیه با پرداختن غرامت به افرادی که زمینهای خود را از دست داده بودند در جهت کاهش تنشها گام برداشتند.

از سال 1939 که مرز میان دو کشور تعیین شد هیچ یک از شهروندان ترک و سوری نمی توانند در سوریه و ترکیه اقدام به خرید زمین کنند.

سرانجام در سال گذشته و پس از 46 سال مناقشه اردوغان و اسد با امضای توافقنامه ای در جهت حل مناقشات گام برداشتند اما برخی از مسایل حل نشده باعث شده بود که تا این لحظه این توافقنامه اجرایی نشود. یکی از موارد حل نشده ارزش زمینهای ملی شده توسط دو کشور و درآمد کسب شده آنها است.

بر همین اساس ارزش این زمینها در هر دو کشور و پولهای کسب شده از آنها فقط از سال 1996 تا کنون 40 میلیارد دلار بوده است.