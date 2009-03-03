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۱۳ اسفند ۱۳۸۷، ۱۷:۲۶

مراسم ختم برادر مهدوی کیا فردا برگزار می شود

مراسم ختم برادر مهدوی کیا فردا برگزار می شود

مراسم ترحیم برادر بزرگتر مهدی مهدوی کیا بازیکن ایرانی تیم فوتبال اینتراخت فرانکفورت فردا برگزار خواهد شد.

به گزارش خبرنگار مهر، مراسم تشییع حسن مهدوی کیا، برادر بزرگتر مهدی مهدوی کیا صبح امروز در بهشت زهرای تهران برگزار شد و سپس پیکر وی برای تدفین به اراک منتقل شد.

مراسم سوم وی  ساعت 13:30 تا 15 عصر فردا (چهارشنبه) در مسجد جامع شهرک غرب واقع در بلوار شهید فرحزادی، روبروی میلاد نور برگزار شود. همچنین مراسم هفتم برادر مهدوی کیا در اراک برگزار می شود.

مهدی مهدوی کیا هافبک ایرانی تیم فوتبال اینتراخت فرانکفورت هم که شب گذشته برای شرکت در مراسم خاکسپاری برادرش به تهران سفر کرده بود، جمعه به آلمان بازخواهد گشت.

تنها علی دوستی و مهدی حیدری سرمربی و مربی تیم فوتبال کمتر از 17 سال کشورمان از جمع خانواده بزرگ فوتبال در مراسم صبح امروز حضور داشتند.

کد مطلب 842900

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