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۱۳ اسفند ۱۳۸۷، ۱۷:۱۲

مشایخی و مرحوم ممیز در جشنواره شهر تقدیر شدند

مراسم بزرگداشت بازیگر قدیمی سینمای ایران و مرحوم مرتضی ممیز روز گذشته در حاشیه سومین جشنواره بین‌المللی فیلم شهر در خانه هنرمندان ایران برگزار شد.

به گزارش خبرگزاری مهر، در این مراسم فیلم "جمشید مشایخی" ساخته امیر مهرتاش مهدوی با حضور دبیر جشنواره فیلم شهر و هنرمندانی چون فاطمه گودرزی، شهاب حسینی، حسن دولت‌آبادی و نادر مشایخی به نمایش در‌آمد و لوح تقدیر جشنواره به مشایخی اعطا شد.

در ادامه حسن دولت‌آبادی متن تجلیل از بازیگر قدیمی سینما، تلویزیون و تئاتر را قرائت کرد و گودرزی و حسینی نیز با حضور روی سن درباره استاد مشایخی صحبت کردند.

بعد از مراسم تجلیل از مشایخی نشست تخصصی ارتباط سینما و گرافیک با حضور مجید میرفخرایی طراح صحنه، محمدحسین تهران گرافیست و مصطفی رزاق‌کریمی فیلمساز برگزار شد.

در ادامه مراسم تجلیل از مرحوم مرتضی ممیز گرافیست فقید ایرانی برپا شد و میرفخرایی لوح تقدیر جشنواره فیلم شهر را به افسانه ممیز همسر وی اهدا کرد. امروز سه‌شنبه نیز نشست تخصصی سینما و ادبیات با حضور ابوالفضل جلیلی و رسول نجفیان برگزار و در ادامه با نمایش فیلم "این سال‌ها که می‌گذرد" عبدالستار کاکایی مراسم بزرگداشت مرحوم قیصر امین‌پور برگزار می‌شود.

سومین جشنواره بین‌المللی فیلم شهر از 12 اسفند در تهران آغاز و تا 17 اسفند ماه ادامه دارد.

کد مطلب 842904

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