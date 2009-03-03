مشایخی و مرحوم ممیز در جشنواره شهر تقدیر شدند

به گزارش خبرگزاری مهر، در این مراسم فیلم "جمشید مشایخی" ساخته امیر مهرتاش مهدوی با حضور دبیر جشنواره فیلم شهر و هنرمندانی چون فاطمه گودرزی، شهاب حسینی، حسن دولت‌آبادی و نادر مشایخی به نمایش در‌آمد و لوح تقدیر جشنواره به مشایخی اعطا شد.



در ادامه حسن دولت‌آبادی متن تجلیل از بازیگر قدیمی سینما، تلویزیون و تئاتر را قرائت کرد و گودرزی و حسینی نیز با حضور روی سن درباره استاد مشایخی صحبت کردند.



بعد از مراسم تجلیل از مشایخی نشست تخصصی ارتباط سینما و گرافیک با حضور مجید میرفخرایی طراح صحنه، محمدحسین تهران گرافیست و مصطفی رزاق‌کریمی فیلمساز برگزار شد.



در ادامه مراسم تجلیل از مرحوم مرتضی ممیز گرافیست فقید ایرانی برپا شد و میرفخرایی لوح تقدیر جشنواره فیلم شهر را به افسانه ممیز همسر وی اهدا کرد. امروز سه‌شنبه نیز نشست تخصصی سینما و ادبیات با حضور ابوالفضل جلیلی و رسول نجفیان برگزار و در ادامه با نمایش فیلم "این سال‌ها که می‌گذرد" عبدالستار کاکایی مراسم بزرگداشت مرحوم قیصر امین‌پور برگزار می‌شود.

سومین جشنواره بین‌المللی فیلم شهر از 12 اسفند در تهران آغاز و تا 17 اسفند ماه ادامه دارد.