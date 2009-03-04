سامانه سفارش پذیری فرش دستباف کشور راه اندازی می شود

مهدی کاتب در گفتگو با خبرنگار مهر در کرمان اظهار داشت: طرح مطالعاتی سامانه سفارش پذیری فرش کشور که از یک سال و نیم قبل آغاز شده بود، به پایان رسیده است و در صورت تامین اعتبار در نیمه دوم سال آینده در واحدهای تولیدکننده و در محیط های جغرافیایی متفاوت کشور استقرار می یابد.

وی افزود: با راه اندازی این سامانه فعالان عرصه فرش می توانند بدون دخالت دولت در مسائل فروش و بازاریابی این محصول وارد معامله شوند.

مدیر هماهنگی و نظارت بر تولید مرکز ملی فرش ایران خروج از بحث کاهش صادرات فرش، جذب بازار جهانی و افزایش سهم بازار در تجارت فرش را از مهمترین ویژگی های سامانه سفارش پذیری فرش دستباف برشمرد.

کاتب بیان کرد: تاکنون برای راه اندازی سامانه سفارش پذیری فرش دستباف کشور اعتباری برابر با 370 میلیون ریال هزینه شده است .

وی یادآور شد: در این سامانه تولیدکنندگان، تجار و طراحان فرش و تولیدکنندگان مواد اولیه فرش پرتال جداگانه خواهند داشت.

مدیر هماهنگی و نظارت بر تولید مرکز ملی فرش ایران گفت: با شروع فعالیت سامانه سفارش پذیری فرش دستباف کشور سرعت فروش فرش در خارج کشور بالا می رود.

