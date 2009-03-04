رعایت اعتدال در هزینه نمایشگاه دستاوردهای فنی و عمرانی شهرداری تهران

دبیر نمایشگاه دستاوردهای فنی و عمرانی شهرداری تهران در گفتگو با خبرنگار مهر افزود: اگر شما به غرفه های نمایشگاه نظری بیفکنید درمی یابید از صرف هزینه های غیر ضروری پرهیز و اصل صرفه جویی در طراحی غرفه ها رعایت شده است. البته چارچوب کلی اجرایی در ستاد طراحی شده و مناطق بودجه بندیها را انجامد داده اند.

مهندس بهمن نوری با اشاره به صداقت در اطلاع رسانی بیان کرد: اطلاع رسانی نمایشگاه به گونه ای بود که بزرگنمایی در تبلیغات و خبرها نشد که فراتر از توان شهرداری تهران شود. این موضوع به اعتماد و رضایتمندی شهروندان می انجامد.

مدیرکل هماهنگی برنامه و اعتبارات فنی و عمرانی شهرداری تهران تصریح کرد: یکی از مهمترین دستاوردهای نمایشگاه در معرض دید عمومی قرار دادن فعالیتهای حوزه فنی و عمرانی شهرداری تهران است. این کار باعث می شود که مردم به عنوان ولی نعمت ما از فعالیتهای عمرانی اطلاع پیدا کنند.

نوری در ادامه افزود: از دیگر دستاوردهای نمایشگاه ارتباط بیشتر دانشگاه و شهرداری است. بدین ترتیب که پیوند بین شهرداری تهران و دانشگاهها عمیقتر شده و این بار دانشگاه به شهرداری دعوت شده و نظرات ارزنده ای در این زمینه از اساتید دانشگاهی استخراج شده است.

اگر به غرفه های نمایشگاه نظری بیاندازید درمی یابید از هزینه های غیر ضروری پرهیز شده و اصل صرفه جویی در طراحی غرفه ها رعایت شده است دبیر نمایشگاه

دبیر نمایشگاه دستاوردهای فنی و عمرانی شهرداری با اشاره به اهداف برگزاری نمایشگاه گفت: در این نمایشگاه علاوه بر به رخ کشیدن دستاوردها، فضا و بستری ایجاد شد تا شهروندان و اساتید فن پشنهادات و انتقادات خود را در زمینه فعالیتهای عمرانی ارایه کنند.

نوری افزود: در حاشیه نمایشگاه 100 نشست از سوی مناطق پیشنهاد شد که با توجه به محدودیت زمانی و مکانی 35 نشست برنامه ریزی شد که در اغلب این نشستها اساتید دانشگاه حضور داشتند.

مدیرکل هماهنگی برنامه و اعتبارات فنی و عمرانی شهرداری تهران به حضور شورایاران در نمایشگاه اشاره کرد و تصریح کرد: حضور شورایاران در نمایشگاه و ارایه مقاله از سوی آنان نشان دهنده این موضوع بود که شهرداری در اعماق لایه های زیرین جامعه نفوذ کرده و توزین قضاوت افکار عمومی ایجاد شده است. در حقیقت این نمایشگاه فضایی است که شهروندان در آن به راحتی پیشنهادات و انتقادات خود را به گوش مسوولان می رسانند.

دبیر نمایشگاه دستاوردهای فنی و عمرانی شهرداری افزود: مسوولان نمایشگاه در تلاشند تا چکیده پیشنهادات و مقالات را برای کانونهای تصمیمگیری شهرداری ارسال کنند تا شکل عملیاتی به خود گیرد.