سازمان کنفرانس اسلامی بر امور حرمین شریفین نظارت کند

به گزارش خبرگزاری مهر، متن کامل نامه آیت الله مکارم شیرازی به شرح ذیل است: همانگونه که اطلاع دارید مراسم «حج» و «عمره» باشکوهترین تجمع نمایندگان جهان اسلام از اقوام و مذاهب مختلف در زمان و مکان واحد است و شایسته است که از این تجمع در جهت تحکیم، انسجام و وحدت بیشتر بین مسلمانان بهره‌برداری شود.

ولی متاسفانه در سال‌های اخیر شاهد اوجگیری رفتار تفرقه‌افکنانه جمعی از وهابیون افراطی در زمان برگزاری این مراسم عظیم و همچنین مراسم عمره هستیم به نحوی که آنان با سوء استفاده از موقعیت خود به نشر و ترویج عقاید تکفیری و خشونت‌آمیز از طریق توزیع گسترده صدها هزار جلد کتاب و نشریه توهین‌آمیز و مملو از کذب و افترا علیه مذاهب اسلامی به ویژه «مذهب تشیع» می‌پردازند و از تریبونهای مساجد و حرمین شریفین و قبرستان بقیع برای تکفیر سایر مسلمانان استفاده می‌کنند این بدعتی خطرناک و بی‌سابقه است و پیامدهای ناگواری در پی خواهد داشت.

اخیراً کار را به جایی رساندند که نسبت به هموطنان شیعه خود نیز اعمالی انجام دادند که نه با قوانین اسلامی سازگار است نه با موازین بین‌المللی، جمعی به نام هیئت آمرین به معروف، زنان زوّار شیعه عربستان را در مدینه مورد هتک قرار داده و با مردان آنها درگیر شده و عده‌ای را با چاقو مجروح کرده و عده‌ای را بازداشت نمود‌ند.

این در حالی است که همه زوّار«ضیوف‌الرحمان» و مهمانان خانه خداوند بوده و قرآن کریم صریحاً همه آنان را در این اماکن مقدسه یکسان می‌شماد و می‌فرماید(سَوَاءً العَاکِفُ فِیهِ وَالبَادِ) .

اینجانب شخصاً بارها از مفتی عربستان دعوت به بحث علمی و منطقی و مناظره دینی در خصوص مسایل اختلافی مذهب کرده‌ام، ولی آنان به جای اجابت این دعوت ترجیح می‌دهند که جمعی از ماموران متعصب و خشن خود با حجاج در مراسم حج و با معتمرین در مراسم عمره روبرو شوند و عقاید نادرست خود را در بین آنان توأم با هتک و توهین ترویج دهند و شگفت‌آور اینکه اجازه هیچگونه پاسخ‌گویی یا توزیع کتب دفاعیه را به دیگران نمی‌دهند، گویی حرمین شریفین را ملک شخصی خود می‌دانند نه به شهروندان خود رحم می‌کنند نه به اتباع سایر کشورها.

شما به خوبی می‌دانید که از نظر مقررات بین‌المللی وقتی که دولتی به اتباع سایر کشورها ویزای ورود اعطا می‌کند، باید آداب مهمانداری را رعایت کند نه آن که اسباب اهانت و بی‌حرمتی به آنان را فراهم سازد ما این مسایل را بارها به علما و مسئولان ذی‌ربط سعودی تذکر داده‌ایم ولی تاکنون کمتر نتیجه گرفته‌ایم همچنین مقررات بین‌المللی به حکومت‌ها دستور می‌دهد که از جان و مال و عرض شهروندان خود حمایت کنید.

به یقین سازمان کنفرانس اسلامی با توجه به شرح وظایف خود در برابر این اقدامات تفرقه‌افکنانه ساکت نخواهد ماند و از اقدامات تحریک‌آمیز بر ضد وحدت اسلامی جلوگیری خواهد کرد آن هم در زمانی که جهان اسلام با دشمن خطرناکی چون رژیم صهیونیستی مواجه است و برادران و خواهران مظلوم فلسطینی ما به فجیع‌ترین وجهی به شهادت می‌رسند.

ما از سازمان کنفرانس اسلامی و شخص شما انتظار داریم چنانچه دولتمردان سعودی نمی‌خواهند یا نمی‌توانند جلوی رفتار وهابیون افراطی را که گروهی اندک و بر ضد همه مسلمین جهان هستند بگیرند، به فکر چاره و راه حلی باشید و هیئتی از سوی سازمان تعیین شود که بر امور فرهنگی و دینی حرمین شریفین نظارت نمایند و به این وضع اسفبار خاتمه دهند.