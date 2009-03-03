به گزارش خبرگزاری مهر، عشرت شایق مدیر مجموعه سعدآباد درباره این نمایشگاه گفت: در نمایشگاه خط نقاشی هاشمی 44 تابلو با مضامین عرفانی و مذهبی به نمایش گذاشته می‌شود و تکنیک و سبک خطوط این آثار ثلث، نستعلیق و شکسته است.

وی در مورد این هنرمند افزود: هاشمی از هنرمندان جوان و نامدار متولد 1347 تهران است که از سال 1366 زیر نظر اساتید معروف آقانوری و خلج کار خود را آغاز کرد. وی پیش از این دو نمایشگاه دیگر در فرهنگسراهای ملل و هنر برگزار کرده است.

نمایشگاه آثار خط نقاشی هاشمی پنجشنبه 15 اسفندماه در موزه هنر ملل مجموعه فرهنگی تاریخی سعدآباد افتتاح می‌شود. علاقمندان به بازدید از نمایشگاه می‌توانند به خیابان ولی عصر، خیابان شهید فلاحی (زعفرانیه)، انتهای خیابان شهید طاهری مراجعه کنند.