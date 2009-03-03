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۱۳ اسفند ۱۳۸۷، ۱۷:۱۹

سمینار کوهستان پاک و ایمن سال 88 در تهران برگزار می شود

سمینار کوهستان پاک و ایمن سال 88 در تهران برگزار می شود

سمینار کوهستان پاک و ایمن در زمینه ساماندهی و توسعه خدمات و امداد و نجات کوهستان از سوی سازمان پیشگیری و مدیریت بحران شهر تهران خرداد 88 در تهران و با حضور متخصصان و صاحبنظران این حوزه برگزار می شود.

به گزارش خبرگزاری مهر، هدف این سمینار تحقق مصوبه شورای اسلامی شهر تهران در زمینه ساماندهی و توسعه خدمات امداد و نجات کوهستان با بهره گیری از نظرات و تجارب استادان، کارشناسان و صاحبنظران این حوزه است.

شناسایی مخاطرات کوهستانهای شمال تهران، مطالعات تطبیقی و تجارب سایر کشورها، پناهگاهها و جان پناهها - اثرات و صدمات، دوگانه بهره برداری و حفاظت از طبیعت، آموزش و اطلاع رسانی همگانی- نقش رسانه ها، پزشکی کوهستان و درمان آسیبهای کوهستان، نقد و بررسی مدیریت مقابله با حوادث کوهستان، بررسی بسترهای حقوقی مرتبط با حوادث کوهستان، آموزش و تجهیزات عملیات جستجو و نجات کوهستان محورهای اعلام شده این سمینار است.

حضور در این سمینار مستلزم ارائه مقاله است و به مقاله های پذیرفته شده هدایای ویژه و به مقاله های برگزیده هدایای نفیس تعلق خواهد گرفت.

همچنین مقاله های پذیرفته شده که مهلت ارسال آن 10 اردیبهشت سال آینده است به صورت کتاب منتشر خواهد شد.

کد مطلب 842920

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