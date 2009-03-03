سمینار کوهستان پاک و ایمن سال 88 در تهران برگزار می شود

به گزارش خبرگزاری مهر، هدف این سمینار تحقق مصوبه شورای اسلامی شهر تهران در زمینه ساماندهی و توسعه خدمات امداد و نجات کوهستان با بهره گیری از نظرات و تجارب استادان، کارشناسان و صاحبنظران این حوزه است.

شناسایی مخاطرات کوهستانهای شمال تهران، مطالعات تطبیقی و تجارب سایر کشورها، پناهگاهها و جان پناهها - اثرات و صدمات، دوگانه بهره برداری و حفاظت از طبیعت، آموزش و اطلاع رسانی همگانی- نقش رسانه ها، پزشکی کوهستان و درمان آسیبهای کوهستان، نقد و بررسی مدیریت مقابله با حوادث کوهستان، بررسی بسترهای حقوقی مرتبط با حوادث کوهستان، آموزش و تجهیزات عملیات جستجو و نجات کوهستان محورهای اعلام شده این سمینار است.

حضور در این سمینار مستلزم ارائه مقاله است و به مقاله های پذیرفته شده هدایای ویژه و به مقاله های برگزیده هدایای نفیس تعلق خواهد گرفت.

همچنین مقاله های پذیرفته شده که مهلت ارسال آن 10 اردیبهشت سال آینده است به صورت کتاب منتشر خواهد شد.