دستگاه های تبلیغی باید برای دفاع از ساحت مقدس پیامبر اکرم (ص) تلاش کنند

به گزارش خبرنگار مهر در اصفهان، حجت الاسلام بهشتی نژاد در گردهمایی مدیران دفاتر این سازمان در شهرستان نجف آباد با اشاره به مناسبتهای مذهبی پیش رو همچون شهادت امام حسن عسگری (ع) و میلاد با سعادت حضرت محمد (ص) و امام صادق (ع) گفت: باید با برنامه ریزیهای مناسب، اقدامات معنوی، تربیتی و اخلاقی خوبی در سطح استان برگزار شود .

وی افزود: در شرایط موجود که از سوی دشمنان اسلام، تهاجماتی به محضر نبی مکرم اسلام (ص) صورت می پذیرد باید تلاش نماییم با تبلیغات مناسب از ساحت مقدس پیامبر اکرم (ص) دفاع کنیم .

بهشتی نژاد با اشاره به فعالیت دستگاههای تبلیغی در حوزه تشیع تصریح کرد: آیین مقدس اسلام که با آمدن پیامبر اکرم (ص) شکل گرفت، دارای تعالیم و منابع غنی بسیاری است و دستگاههای تبلیغی که وظیفه شیوع و گسترش دین مقدس اسلام را بر عهده دارند، باید از حقانیت این دین دفاع کنند .

مدیرکل تبلیغات اسلامی استان تاکید کرد: این دفاع باید جانانه و محتوایی باشد و روحانیون وظیفه دارند محتوای دین را به عموم مردم عرضه نمایند .