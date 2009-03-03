ساخت فاکتورهای انعقادی برای هموفیلی ها

به گزارش خبرگزاری مهر، فاکتورهای انعقادی جزیی از پروتئین های پلاسما هستند که به محض بروز خراش یا بریدگی در هر قسمت از بدن، سریعا محل خونریزی را با تشکیل یک تور از سلولهای خونی می بندند و خونریزی را متوقف می کند اما این واکنش طبیعی بدن، در بیماران هموفیل که این فاکتورها به حد کافی در خونشان وجود ندارد و یا درست عمل نمی کند، اتفاق نمی افتد و در نتیجه خونریزی که در اثر خراشیدگی و یا ضربه به قسمتی از بدن ایجاد می گردد بند نمی آید به نحوی که در درازمدت باعث دفورمه شدن اندام ها شده و حتی گاهی خونریزی در اعضا حیاتی، جان بیمار را تهدید می کند.

در حالی که این فاکتورهای انعقادی در خون افراد سالم به مقدار فراوان وجود دارد و اهدای پلاسما که حاوی این فاکتورها است، هیچ مشکلی برای اهدا کننده ایجاد نمی کند و می تواند استمرار زندگی بیماران هموفیلی را نیز ممکن کند.

هم اکنون وزارت بهداشت با صرف هزینه بسیار، فاکتورهای انعقادی را از خارج کشور، وارد می کند.

از سال 1383 نیز با آغاز به کار شرکت بیودارو و مرکز جمع آوری پلاسما در تهران، جمع آوری پلاسمای انسانی از اهدا کنندگان سالم ایرانی آغاز شد که با ارسال آن به آلمان و همکاری شرکت بیوتست آلمان در فرآوری و تهیه داروهای مشتق از پلاسما همچون فاکتورهای انعقادی، بخشی از نیاز بیماران ایرانی با داروی در واقع "ایرانی" تامین شده و ازطریق وزارت بهداشت و داروخانه های مجاز در دسترس آنان قرار گرفته است.

روابط عمومی مرکز جمع آوری پلاسما بیودارو یادآور می شود این مرکز هر روز حتی روزهای تعطیل پذیرای هموطنان نیکوکار و نوعدوستی است که درسایه لطف پروردگار، مشتاقانه خواهان التیام آلام بیماران دردمند کشورمان هستند و خالصانه در خودکفایی کشور مشارکت می کنند.