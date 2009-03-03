پلیس 12 قرارگاه نوروزی در استان تهران راه اندازی می کند

به گزارش خبرگزاری مهر در کرج، بخشعلی کامرانی ‌صالح ظهر امروز در نشست مطبوعاتی خود اظهار داشت: بر اساس برنامه‌ریزی ‌های انجام شده نقاطی از استان در ایام تعطیلات نوروز تحت کنترل شدید قرار می‌ گیرند که در این راستا با تشکیل قرارگاه نوروزی سعی در ارائه خدمات بیشتر و بهتر به شهروندان شده است.

وی ادامه داد: در هر شهرستان استان تهران یک قرارگاه و در مجموع استان تهران یک قرارگاه اصلی و یک قرارگاه فرعی راه اندازی می شود که تمام نیروها از قبیل هلال احمر، آتش نشانی، شبکه بهداشت و امداد خودرو در این قرارگاه حاضر بوده و در صورت بروز حوادث تمام این ماموران به صورت هم زمان به محل حادثه اعزام می‌ شوند.

وی به افزایش 18 درصدی تماس ‌های مردمی با سیستم 110 اشاره کرد و افزود: افزایش تماس‌ های مردمی با پلیس 110 نشان‌ دهنده تعامل و اعتماد بیشتر مردم با پلیس است.

معاون عملیات فرماندهی انتظامی استان تهران خاطرنشان کرد: بیشترین تماس‌ های مردمی در زمینه راهور،‌ نزاع و درگیری، سرقت وخدمات ‌رسانی بوده است.

کامرانی ‌صالح ادامه داد: در سطح استان تهران 57 خط 110 و 11 مرکز فعال 110 وجود دارد و طی سال جاری بیش از 525 هزار و 459 تماس مردمی با 110 گرفته شده است و بیشترین این تماس‌ ها مربوط به شهروندان کرجی با 371 هزار و 877 تماس بوده است.

