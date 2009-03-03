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۱۳ اسفند ۱۳۸۷، ۱۹:۱۹

سه هزار دانش آموز با ترنم سرود "ما می توانیم" به استقبال رئیس جمهور می روند

ارومیه - خبرگزاری مهر: سه هزار دانش آموز آذربایجان غربی فردا صبح با ترنم سرود" ما می توانیم" به استقبال رئیس جمهور می روند.

به گزارش خبرنگار مهر در ارومیه، این دانش آموزان دانش آموزان در قالب یک کارگروه سرود 3 هزار نفری با ترنم سرود "ما می توانیم" ساخته یکی از شاعران اورموی به استقبال رئیس جمهوری   کشورمان وهیئت دولت می روند.

این سرود در مقابل جایگاه در ورزشگاه تختی با حرکت پرچم سه رنگ جمهوری اسلامی ایران قرائت می شود.

این اولین گروه سرود سه هزار نفری است که دانش آموزان آذربایجان غربی به صورت ابتکاری در مقابل رییس جمهور و هیئت دولت اجرا می شود.

قبل از این نیز به مناسبت سالگرد پیروزی انقلاب اسلامی در 22 بهمن ماه یک هزار و 357 نفر از دانش آموزان ارومیه ای یکی از سرودهای انقلابی را سردادند که این سرود مورد استقبال مردم قرار گرفت.

کد مطلب 842938

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