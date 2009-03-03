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۱۳ اسفند ۱۳۸۷، ۱۹:۴۳

پنج هزار سبد کالا بین اعضای تحت پوشش کمیته امداد کرمان توزیع می شود

پنج هزار سبد کالا بین اعضای تحت پوشش کمیته امداد کرمان توزیع می شود

کرمان - خبرگزاری مهر: مدیرکل کمیته امداد امام خمینی(ره) کرمان با اشاره به آغاز هفته احسان و نیکوکاری از توزیع پنج هزار سبد کالا بین اعضای تحت پوشش کمیته امداد امام خمینی در کرمان خبرداد.

به گزارش خبرنگار مهر، غلامرضا حسنخانی عصر امروز در جمع خبرنگاران در کرمان اظهار داشت: تا پایان سال جاری از سوی کمیته امداد کرمان پنج هزار سبد کالای ایام عید به خانواده های نیازمند استان اهداء می شود.

وی عنوان کرد: این کالاها شامل پوشاک و مواد خوراکی می باشد و برای هر سبد اعتباری معادل 300 هزار ریال در نظر گرفته شده است.

وی با اشاره به اهمیت توانمند کردن شغلی خانواده های نیازمند گفت: تا پایان سال 86 در استان کرمان برای 25 هزار خانوار تحت پوشش کمیته امداد فرصت شغلی ایجاد شده است.

حسنخانی افزود: در سال جاری نیز یک هزار و 800 فرصت شغلی برای اعضاء به وجود آمده است که این روند با جدیت ادامه خواهد یافت.

وی گفت: در حال حاضر در استان کرمان 107 هزار خانوار شامل 295 هزار نفر جمعیت تحت پوشش کمیته امداد امام خمینی قرار دارند.

 

کد مطلب 842942

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