پنج هزار سبد کالا بین اعضای تحت پوشش کمیته امداد کرمان توزیع می شود

به گزارش خبرنگار مهر، غلامرضا حسنخانی عصر امروز در جمع خبرنگاران در کرمان اظهار داشت: تا پایان سال جاری از سوی کمیته امداد کرمان پنج هزار سبد کالای ایام عید به خانواده های نیازمند استان اهداء می شود.

وی عنوان کرد: این کالاها شامل پوشاک و مواد خوراکی می باشد و برای هر سبد اعتباری معادل 300 هزار ریال در نظر گرفته شده است.

وی با اشاره به اهمیت توانمند کردن شغلی خانواده های نیازمند گفت: تا پایان سال 86 در استان کرمان برای 25 هزار خانوار تحت پوشش کمیته امداد فرصت شغلی ایجاد شده است.

حسنخانی افزود: در سال جاری نیز یک هزار و 800 فرصت شغلی برای اعضاء به وجود آمده است که این روند با جدیت ادامه خواهد یافت.

وی گفت: در حال حاضر در استان کرمان 107 هزار خانوار شامل 295 هزار نفر جمعیت تحت پوشش کمیته امداد امام خمینی قرار دارند.