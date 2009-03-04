ارائه محصولات غذایی برتر با 20 درصد تخفیف به کارکنان دولت

به گزارش خبرنگار مهر، مدیر اجرایی نمایشگاه محصولات غذایی با اشاره به مجوز سازمان بازرگانی به یک مجری خصوصی برای برگزاری نمایشگاه گفت: بن هایی صد هزار ریالی با تخفیف 20 درصد به کارمندان دولت از طریق روابط عمومی ها ارایه شده که باعث استقبال آنها از این نمایشگاه شده است.

امیر شاکری گفت: در این نمایشگاه انواع حبوبات، روغن، برنج و انواع کنسروها و خشکبار و همین طور شیرینیهای محلی با تخفیف 10 تا 30 درصدی به مشتریان ارایه شده است.

این نمایشگاه همزمان با فروش بهاره به مدت 10 روز با حضور 70 شرکت تولید کنند مواد غذایی با هدف ارائه محصولات برتر با برنرهای معروف برگزار شده است و مواد غذایی موجود در این نمایشگاه هم از نظر کیفیت و نوع جنسها با انواع و اقسام بنرها ارائه شده است تا شهروندان بتوانند انتخاب بهتر و متنوع تری داشته باشند.

استاندارد بودن مواد غذایی، حمایت از مصرف کنندگان، داشتن کیفیت بهداشتی و... از ویژگیهای اصلی محصولات موجود در این نمایشگاه است.

نمایشگاه عرضه محصولات غذایی برتر به طور تخصصی برای اولین بار در سطح تهران برگزار می شود که عرضه آن به طور مستقیم از طریق خود کارخانه تولید کننده به شهروندان با قیمت مناسب انجام می گیرد.