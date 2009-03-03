به گزارش خبرنگار مهر، جلیل‌جباری عصر امروز در مراسم گشایش نخستین ورنی و بافته‌‌های عشایری کشور در پارس‌آباد اظهار داشت: در اولین گام تلاش می کنیم که صنعت ورنی عشایر مغان را در نمایشگاه های داخلی و خارجی به نمایش بگذاریم.

وی اضافه کرد: هویت بخشی به صنعت پر نقش و نگار عشایر وظیفه تمام دست اندرکاران صنایع دستی استان و کشور بوده و باید در تمام نمایشگاه‌های داخلی و بویژه خارجی ورنی مغان را به عنوان یکی از برترین محصولات صنایع دستی کشور معرفی نماییم.

معاون صنایع دستی سازمان میراث فرهنگی استان با تاکید بر اینکه صنایع دستی عشایری با نقش و نگار سنتی احیا خواهد شد، تصریح کرد: عشایر منطقه مغان باید در صنایع دستی خود به خصوص در صنعت ورنی به استفاده از نقش و نگارهای سنتی و طرحهای اصیل توجه داشته باشند.

وی در ادامه صنعت ورنی را یک صنعت با اصالت و شناخته شده در جهان عنوان کرد و یاد آور شد: ورنی به همراه چهار رشته صنایع دستی استان و 41 اثر صنایع دستی کشور در یونسکو ثبت شده و مهر اصالت و نشان یونسکو را دریافت کرده است.

جباری تسبیح برنز کوبی شده، تسبیح طلاکوبی شده و گلیم را از دیگر آثار ثبت شده استان در سازمان یونسکو برشمرد و خاطر نشان کرد: امسال برای احیای رشته‌های در حال منسوخ صنایع دستی برنامه های متنوعی اجرا شده و این برنامه ها در سال آینده نیز تداوم خواهد یافت.

دبیر این جشنواره همچنین با تشریح اهداف این جشنواره، معرفی توانمندیهای صنایع دستی، بازاریابی و فروش تولیدات صنایع روستایی و عشایری و ایجاد تعامل بین هنرمندان و صنعتگران را از جمله این اهداف عنوان کرد.

جباری در پایان با اشاره به ارسال 100 اثر از مناطق مختلف کشور به دبیرخانه این جشنواره افزود: از مجموع آثار ارسالی و با نظر هیئت داوران 23 اثر به عنوان آثار نمونه انتخاب و از این تعداد نیز پنج اثر به عنوان آثار برتر معرفی شدند.