كرمي : مجلس در راستاي خواست مردم عمل خواهد كرد

وي در گفتگو با خبرنگار سياسي "مهر" با بيان اين مطلب افزود : آنچه كه مسئولان نظام اعلام كرده و مجلس نيز بر آن تاكيد دارد همكاري شفاف با آژانس بوده و در اين راستا ايران به تمام تعهدات خود در قبال آژانس عمل نموده است .



كرمي افزود : آن چيزي كه مهم است اين است كه ايران خواهان استفاده صلح آميز ازفناوري هسته اي است و اين مسئله را به عنوان يك حق ملي براي خود محفوظ مي دارد . در واقع دستيابي به تكنولوژي هسته اي از افتخارات ايران است و جاي خوشبختي دارد كه بدون وابستگي به خارج ، دانشمندان اين كشور به فناوري هسته اي دست يافته اند .



نماينده كرمان افزود : استفاده از فناوري هسته اي در راستاي تامين انرژي امروزه در حال گسترش است ، براي مثال در فرانسه حدود 70 در صد انرژي كه توليد مي شود از طريق انرژي هسته اي است اما درايران با توجه به اينكه مسئولين نظام اعلام كرده اند كه قصد استفاده صلح آميز از فناوري هسته اي را دارند دچار محدوديت گسترده اي شده ايم.



كرمي تصريح كرد : مجلس هفتم در راستاي تامين منافع ملي از حق ملت و از حق كساني كه ما را به عنوان نماينده به مجلس فرستاده اند دفاع خواهد كرد و حق استفاده صلح آميز از فناوري هسته اي را در جهت توسعه كشور براي خود محفوظ مي دارد . جوانان و دانشمندان اين كشور با تلاش و اتكاء به خود ؛ به اين فناوري دست پيدا كرده اند و ما موظفيم از اين فناوري در راستاي اهداف جمهوري اسلامي دفاع كنيم.



نماينده كرمان در خصوص موضع آژانس در قبال برنامه هاي هسته اي ايران گفت : نمايندگان آژانس بارها از اماكن ايران بازديد كرده اند و اظهار نامه 1000 صفحه اي كه نماينده ايران درآژانس در اختيار اين نهاد بين المللي گذاشته است نشان مي دهد كه ايران به تمام تعهدات خود عمل كرده و هيچ نكته مبهمي در فعاليتهاي هسته اي ايران وجود ندارد و آنچه كه تاكنون صورت گرفته به صورت روشن در اختيار آژانس قرار گرفته واگر بنا باشد كه بصورت تبعض آميز با استفاده از فناوري هسته اي برخورد شود مانيز تصميماتي را اتخاذ خواهيم كرد البته بايد منتظر برخورد آژانس باشيم .



كرمي اظهار داشت : مجلس هنوز پروتكل الحاقي را تصويب نكرده است و مسئولين ما براي نشان دادن حسن نيت خود بطور داوطلبانه مفاد پروتكل را اجرا مي كنند. انتظار ما اين است كه آژانس و سه كشوراروپايي كه در ايران حضور پيدا كردند نيز به تعهدات خود عمل كنند .



كرمي افزود : مجلس آنچه را كه براي كشور و نظام اسلامي سودمند باشد انتخاب مي كند ولي بايد به اين نكته توجه كنيم كه هنوز براي تصميم گيري وقت هست زيرا همه چيز در اين جلسه آژانس تمام نمي شود واين بحث طولاني خواهد بود و ايران نيز بر اساس اصل عزت حكمت و مصلحت و بنابر فرمايش مقام معظم رهبري به عنوان سياست نظام عمل خواهد كرد.