سپاهان در کرمان شکست خواهد خورد

مهدی محمدی در گفتگو با خبرنگار مهر درکرمان اظهار داشت: در حال حاضر رقابت در بالای جدول بسیار شدید است و برای پیشی گرفتن از سپاهان در این رقابت فرصت شکست این تیم در کرمان را از دست نخواهیم داد.

مربی صنعت مس کرمان افزود: مربی مس کرمان برای حضور در بازیهای آسیایی مصمم است و تمام سعی و تلاش خود را برای شکست دادن این تیم اصفهانی بکار خواهیم بست.

وی افزود: فشردگی بازی ها در هفته های اخیر فرصت بازیابی بدنی و تمرینات مناسب را از تیمها گرفته است و این مسئله در نهایت روی کیفیت بازی ها اثر خواهد گذاشت.

محمدی گفت: سپاهان تیم قدرتمند و پر مهره ای است که سابقه کسب عنوان نایب قهرمانی مسابقات آسیایی را دارد و از کادر فنی مجرب و با دانشی بهره می برد اما برای شکست این تیم در هفته گذشته تمرینات مناسبی را انجام داده ایم و نخواهیم گذاشت سپاهان از کرمان دست پر به اصفهان برود.

وی عنوان کرد: برای شکست این تیم باید در دقایق ابتدایی و سریع گل اول را به این تیم بزنیم و نگذاریم این تیم بر بازی مسلط شود زیرا که در بازی های اخیر توپ های ساده به آسانی وارد دروازه مس می شود.

مربی صنعت مس عنوان کرد: از کاظمی و بازیکنانش شناخت کافی داریم و امیدواریم روز فردا با حمایت تماشاگران مس سپاهان را در کرمان شکست دهیم و همچنان رکورد شکست ناپذیری در بازی های خانگی را حفظ کنیم.

وی افزود: تماشاگران کرمانی یار دوازدهم مس محسوب می شوند و از همه هواداران تقاضا داریم با حضور در ورزشگاه تنها تیم محبوب شهر خود را تشویق کنند.

