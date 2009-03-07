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۱۷ اسفند ۱۳۸۷، ۹:۱۴

اختصاصی مهر/

60 اثر اصیل فرش دستباف ایرانی در کتابخانه ملی به ثبت رسیده است

60 اثر اصیل فرش دستباف ایرانی در کتابخانه ملی به ثبت رسیده است

کرمان - خبرگزاری مهر: مدیر هماهنگی و نظارت بر تولید مرکز ملی فرش ایران گفت: برای جلوگیری از سوء استفاده از طرح های اصیل ایرانی 60 طرح در مرکز واسپاری کتابخانه ملی ایران به ثبت رسیده است.

مهدی کاتب در گفتگو با خبرنگار مهر در کرمان اظهار داشت: در سالهای اخیر شاهد سوء استفاده برخی از تولیدکنندگان خارجی از طرحها و نقشه های اصیل ایرانی و تولید فرش با نام ایران در بازارهای جهانی هستیم که این روند به جایگاه و اقتصاد فرش ایران ضربه می زند.

وی تصریح کرد: برای جلوگیری از این معضل از میان 91 طرح و نقشه فرش دستباف اصیل که به کتابخانه ملی ایران ارائه شده است، 60 اثر با نظر کارشناسان این هنر در مرکز واسپاری کتابخانه ملی ثبت ملی شده است.

وی افزود: از طراحان و نقاشانی که در این عرصه فعالیت می کنند می خواهیم که با ارائه طرحهای خود به این مرکز از سوء استفاده از این هنر اصیل ایرانی جلوگیری و اثر خود را حفظ کنند.

کاتب اضافه کرد: این آثار بعد از بررسی در کمیته کارشناسی طرح ها و نقشه ها به نام خودشان ثبت داده خواهد شد و جلوی سوء استفاده فرش بافان خارجی گرفته می شود.

وی افزود: این طرح از سوی مرکز ملی فرش ایران برای حمایت از هنرمندان داخلی و جلوگیری از ضربه به اصالات فرش ایرانی در حال اجراست و با جدیت پیگیری می شود.

کد مطلب 842978

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