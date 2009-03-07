60 اثر اصیل فرش دستباف ایرانی در کتابخانه ملی به ثبت رسیده است

مهدی کاتب در گفتگو با خبرنگار مهر در کرمان اظهار داشت: در سالهای اخیر شاهد سوء استفاده برخی از تولیدکنندگان خارجی از طرحها و نقشه های اصیل ایرانی و تولید فرش با نام ایران در بازارهای جهانی هستیم که این روند به جایگاه و اقتصاد فرش ایران ضربه می زند.

وی تصریح کرد: برای جلوگیری از این معضل از میان 91 طرح و نقشه فرش دستباف اصیل که به کتابخانه ملی ایران ارائه شده است، 60 اثر با نظر کارشناسان این هنر در مرکز واسپاری کتابخانه ملی ثبت ملی شده است.

وی افزود: از طراحان و نقاشانی که در این عرصه فعالیت می کنند می خواهیم که با ارائه طرحهای خود به این مرکز از سوء استفاده از این هنر اصیل ایرانی جلوگیری و اثر خود را حفظ کنند.

کاتب اضافه کرد: این آثار بعد از بررسی در کمیته کارشناسی طرح ها و نقشه ها به نام خودشان ثبت داده خواهد شد و جلوی سوء استفاده فرش بافان خارجی گرفته می شود.

وی افزود: این طرح از سوی مرکز ملی فرش ایران برای حمایت از هنرمندان داخلی و جلوگیری از ضربه به اصالات فرش ایرانی در حال اجراست و با جدیت پیگیری می شود.