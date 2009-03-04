به گزارش خبرنگار مهر، فیلم حادثه‌ای "تحت تعقیب" به کارگردانی تیمور بکمامبتوف تولید سال 2008 آمریکا و آلمان و مدت زمان آن 110 دقیقه است.



این تریلر درجه R اقتباسی آزاد از مجموعه قصه‌های مصور "تحت تعقیب" نوشته مارک میلار است و در آن جیمز مک‌آووی، آنجلینا جولی، مورگان فریمن و ترنس استمپ بازی می‌کنند.





جیمز مک‌آووی در صحنه‌ای از فیلم "تحت تعقیب"

داستان درباره وسلی گیبسن یک کارمند ناامید (مک‌آووی) است که متوجه می‌شود پسر یک آدمکش حرفه‌ای است و تصمیم می‌گیرد عضو گروه مخفی شود که پدرش قبلا در آن کار می‌کرده است.

"تحت تعقیب" با بودجه‌ای 75 میلیون دلاری ساخته شد و فروش جهانی آن 342 میلیون دلار بود. این فیلم در دو رشته بهترین صداگذاری و تدوین صدا نامزد اسکار بود. غالب منتقدان از فیلم بکمامبتوف استقبال کردند.

این فیلمساز 47 ساله روس سال 2004 فیلم "نگهبان شب" را بر مبنای کتابی از سرگئی لوکیاننکو کارگردانی کرد که از پرفروشترین فیلم‌های روسیه در چند سال اخیر بود. او دو سال بعد دنباله آن فیلم را با نام "نگهبان روز" ساخت.

"مامور انتقال 3" به کارگردانی اولیویه مگاتون تولید سال 2008 فرانسه از دیگر فیلم‌هایی است که نوروز از شبکه تهران روی پرده می‌رود. این فیلم با نام اصلی "حامل 3" ادامه یک مجموعه حادثه‌ای است که اولین قسمت آن سال 2002 به کارگردانی لویی لتریه و کوری یوئن ساخته شد و قسمت دوم آن را نیز لتریه سال 2005 ساخت.

در خلاصه داستان "مامور انتقال 3" آمده است: فرانک مارتین با بازی جیسن استیتم در سومین ماموریت خود باید دختر ربوده شده یک مقام دولت اوکراین را از مارسی به اودسا در دریای سیاه منتقل کند و در این راه با حوادثی روبرو می‌شود.

فرانسوا برلین، رابرت نپر و ناتالیا روداکووا دیگر بازیگران فیلم 104 دقیقه‌ای "مامور انتقال 3" هستند که فروش جهانی آن 97 میلیون دلار بود.

فیلم ترسناک "مارهای آناکوندا 2" ساخته دوایت اچ. لیتل تولید سال 2004 و دنباله فیلم سال 1997 "آناکوندا" است. داستان درباره گروهی جهانگرد است که در جستجوی گیاهی مقدس هستند که اعتقاد دارند زندگی انسان‌ها را طولانی‌تر و سالم‌تر می‌کند، اما ...

جانی مسنر، کادی استریکلند، متیو مارسدن و موریس چسنات در فیلم 97 دقیقه‌ای "مارهای آناکوندا 2" بازی می‌کنند که عنوان اصلی آن "آناکونداها: شکار ارکیده خون" است. این فیلم با بودجه‌ای 20 میلیون دلاری ساخته شد و فروش جهانی آن 71 میلیون دلار بود.





جیسن استیتم در صحنه‌ای از فیلم "مامور انتقال 3"

فیلم ترسناک و افسانه‌ای علمی "عنکبوت‌های یخی" به کارگردانی تیبور تاکاش تولید سال 2007 آمریکا و مدت زمان آن 90 دقیقه است. ونسا ای. ویلیامز، نوا باستین و کی. دانور جرالد در این فیلم بازی می‌کنند.



داستان درباره گروهی اسکی‌باز جوان است که به همراه یک اسکی‌باز حرفه‌ای بازنشسته برای تمرین به یک پیست برفی در ویرجینیا غربی می‌روند. تعدادی مار به لحاظ ژنتیکی تغییر یافته، از آزمایشگاهی در آن نزدیکی گریخته‌اند و ...



فیلم تلویزیونی "کوسه‌های خشمگین" به کارگردانی دنی لرنر سال 2005 به مدت 92 دقیقه ساخته شد و کورین نِمک، ونسا انجل، کوربین برنسن و تاد ینسن در آن بازی کردند.

در خلاصه داستان این فیلم حادثه‌ای افسانه‌ای علمی آماده است: تکه‌پاره‌های ناشی از برخورد سفینه‌های فضایی بیگانه‌ها در فضا روی زمین می‌ریزد. در میان این تکه‌پارها بلورهایی نارنجی رنگی هست که کوسه‌ها با خوردن آن وحشی می‌شوند و...