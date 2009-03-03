مسئولان از ارائه آمارهای غیرواقعی زائران در قم پرهیز کنند‏

به گزارش خبرنگار مهر، در این سمینار که عصر سه‌شنبه در فرمانداری قم برگزار شد محمد ناظمی اردکانی، استاندار قم طی سخنانی بر ضرورت همت و تلاش بیش ‏از پیش مسئولان و دستگاه‌های اجرایی جهت انجام خدمات رسانی مطلوب به زائرین و مسافران نوروزی در قم تأکید کرد و گفت: با ‏ارزیابی‌های صورت گرفته تمام مسئولان استان به نقاط ضعیف و مشکلات قم واقف هستند و باید تمام سعی و تلاش آنان فراهم کردن ‏فضای خوب جهت اقامت زایرین باشد. ‏



وی با بیان اینکه جهت خدمات رسانی به شهروندان در ایام تعطیلات نوروزی هیچگونه مشکل اعتباری نداریم گفت: سرویس‌های بهداشتی، ‏تأمین آب و نان، اسکان موقت، خدمات رسانی شهری و پزشکی، تامین امنیت بهسازی رودخانه قمرود و ... از جمله مواردی است که حتما ‏باید در مدت زمان باقیمانده به آن رسیدگی شود. ‏



استاندار قم افزود: در کمیته‌های ستاد تسهیلات نوروزی برخی از موارد لحاظ نشده است که حتما به آن توجه شود. ‏



ناظمی اردکانی اضافه کرد: جهت تامین سرویس‌های بهداشتی نیز در سال جاری تدبیراتی اندیشیده شده است اما باید هرچه سریعتر ‏نیازهای هسته مرکزی شهر و اطراف مسجد مقدس جمکران بررسی شود تا سرویس‌های مورد نیاز خریداری شود نه اینکه همه موارد را ‏برای شب عید بگذاریم. ‏



وضعیت مبادی ورود قم بسیار نابسامان است

استاندار در ادامه ضمن انتقاد شدید از وضعیت نابسامان مبادی ورودی شهر قم یادآور شد: متأسفانه مبادی ورودی و خروجی شهر مملو از ‏نخاله‌های ساختمانی و زباله شده و حیوانات زیادی در این مناطق جمع شده‌اند که آسیب‌های زیست محیطی نیز به دنبال دارد و حتما باید به ‏این وضعیت رسیدگی شود. ‏



وی خواستار بهسازی رودخانه قمرود بویژه در اطراف حرم مطهر شد و گفت: جهاد کشاورزی و سازمان آبفا به ما قول داده‌اند تا عید نوروز آب ‏در این رودخانه جاری باشد اما متأسفانه در حال حاضر در این مکان فاضلاب و ... رها شده است. ‏



ناظمی در پایان اظهار داشت: در ایام تعطیلات درب ادارات جهت انجام خدمات‌رسانی و استفاده مسافران باز باشد. کارکنان ادارات نیز ‏حتی‌المقدور مرخصی‌های خود را لغو و به ایام دیگری موکول نمایند. ‏



‏مسئولان استان از ارائه آمار غیر واقعی پرهیز کنند



علی نیکان قمی فرماندار قم نیز در این مراسم طی سخنانی ضرورت پرهیز مسئولان استان از ارائه آمار غیر واقعی را گوشزد کرد و گفت: ‏مسئولان در آماری که در اختیار رسانه‌ها و مردم می‌گذارند توجه نمایند تا بصورت واقع‌بینانه باشد. ‏



وی خاطر نشان کرد: اطلاعاتی که در اختیار مردم گذاشته می‌شود باید مربوط به خود دستگاه و واقع بینانه باشد. ‏



فرماندار قم توجه به مشکلات مسافران و زائران را ضروری خواند و افزود: سال گذشته زائران مشکلات متعددی داشتند. دستگاه‌های اجرایی ‏باید برنامه و طرح‌های خود را ارائه کنند تا اگر امکاناتی نیاز هست در اختیارشان گذاشته شود تا زائران در ایام نوروز دچار مشکل نشوند. ‏



نیکان قمی در ادامه با بیان اینکه ما باید به شهروندان، مسافران و ترددکنندگان از مبادی ورودی شهر در ایام نوروز خدمات ارائه کنیم ‏تصریح کرد: متأسفانه هسته مرکزی شهر قم از لحاظ امکانات رفاهی وضعیت مناسبی ندارد و باید سعی شود حداقل امکانات در اختیار ‏زائرین کریمه اهل بیت قرار گیرد. ‏



وی اظهار داشت: دستگاه‌های فرهنگی باید در طول ایام نوروز بسته‌های فرهنگی مورد نیاز را بین مسافران و زایران توزیع نمایند. ‏



نیکان قمی در بخش دیگری از سخنانش خدمت در شهر قم را خدمت به اهل بیت خواند و گفت: باتوجه به اینکه شهر قم در ایام نوروز ‏کانون رفت و آمد است باید مشکلات زایران مورد توجه قرار گرفته و حل شود. ‏