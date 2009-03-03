رشد آسیبهای اجتماعی موجب گسترش احساس نا امنی می شود

به گزارش خبرنگار مهر در خرم آباد، سرهنگ نورالهی بعد از ظهر امروز در جمع دانشجویان خواهر مرکز تربیت معلم آیت الله کمالوند خرم آباد، اظهار داشت: اگر همه دستگاهها و سازمان های مرتبط با آسیب های اجتماعی در راستای بررسی و ساماندهی این معضلات تلاش نکنند به طور قطع این آسیب ها به بحران و آشفتگی اجتماعی خواهند انجامید.

وی با بیان اینکه آسیب های اجتماعی بعنوان بستر و زمینه شکل گیری بسیاری از انحرافات و جرائم می باشند، بیان داشت: طلاق، مهاجرت های بی رویه، بیکاری، حاشیه نشینی، فقر و تکدی گری، کودکان خیابانی و دختران فراری زائیده اختلالات و کارکردهای ناصحیح نظام های اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی یک جامعه است.

معاون اجتماعی و پیشگیری فرماندهی نیروی انتظامی استان لرستان یادآور شد: آسیب های اجتماعی از یک سو نشان دهنده ناهماهنگی بخش هایی از نظام کلان اجتماعی با یکدیگر بوده و از سوی دیگر می توان آن را مرتبط با گذر از خطوط قرمز برخی هنجارهای عرفی و اجتماعی دانست.

سرهنگ نورالهی خاطر نشان کرد: هر چند نقش نیروی انتظامی در مواجه با این قبیل مسائل نقشی مستقیم نیست ولی این پدیده ها نیروی انتظامی را نیز به نحوی درگیر می کند چرا که رشد آسیب ها باعث گسترش بسترهای احساس ناامنی در جامعه می شود.

وی بیکاری را یکی دیگر از دلایل رشد آسیب های اجتماعی در جامعه دانست و افزود: اگر نسبت به سرنوشت جوانان بی تفاوت باشیم آسیب های ما دوچندان خواهد شد.

معاون اجتماعی و پیشگیری فرماندهی نیروی انتظامی استان لرستان همچنین امر به معروف و نهی از منکر را یکی از ضروری ترین فرایض در راستای ریشه کنی بسیاری از آسیب های اجتماعی ارزیابی کرد و بر نقش مهم و تاثیرگذار خانواده در جلوگیری از گسترش آسیب های اجتماعی تاکید کرد.