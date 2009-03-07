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۱۷ اسفند ۱۳۸۷، ۱۴:۱۷

سه هزار نیروی پلیس در نوروز امنیت کرج را تامین می کنند

سه هزار نیروی پلیس در نوروز امنیت کرج را تامین می کنند

کرج - خبرگزاری مهر: فرمانده نیروی انتظامی شهرستان کرج گفت: سه هزار نیروی پلیس در ایام تعطیلات نوروز از جان و مال شهروندان کرجی محافظت خواهند کرد.

سرهنگ ناصر اصلانی در گفتگو با خبرنگار مهر در کرج اظهار داشت: سه هزار نفر از نیروی انتظامی از 28 اسفند ماه امسال تا 19 فروردین سال آینده از جان و مال مردم شهروندان کرجی به طور ویژه محافظت می کنند.

وی افزود: در این ایام 200 نقطه شهرستان کرج پاس پیاده خواهد داشت و 50 موتورسیکلت نیز به گشت زنی خواهند پرداخت.

این مسئول خاطرنشان کرد: 25 نقطه چادر ویژه پلیس نیز در کرج نصب خواهد شد که در هر چادر پنج نیروی پلیس علاوه بر ایجاد امنیت در محیط اقدام به خدمات رسانی به مسافران خواهند کرد.

سرهنگ اصلانی ادامه داد: همچنین از امروز تا شروع سال تحویل 300 نیروی گشت پیاده در 150 نقطه از شهر که دارای مراکز تجاری و محل های اصلی هستند به گشت زنی خواهند پرداخت.

کد مطلب 842987

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